ASÍ VA EL TORNEO APERTURA

EQUIPO PARTIDOS DIFERENCIA PUNTOS PROMEDIO PRODUCCIÓN ALIANZA LIMA 11 +11 27 2.45 82% CUSCO FC 12 +3 23 1.92 64% UNIVERSITARIO 11 +9 22 2.00 67% CARLOS MANNUCCI 11 +4 20 1.82 61% CÉSAR VALLEJO 9 +7 17 1.89 63% SPORTING CRISTAL 9 +7 17 1.89 63%

El triunfo de Alianza Lima en Tarapoto obligan a la ‘U’ y Cristal a ganar. Video: Liga 1

¿Qué pasa si gana Universitario de Deportes?

Los cremas, desde la llegada de Jorge Fossati, se han consolidado en el segundo lugar del Apertura y es el equipo que, por continuidad de resultados y juego, le puede discutir el torneo a Alianza Lima. Ha compensado, en parte, el pésimo arranque de campeonato, donde llegó a sumar tres derrotas consecutivas (Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci) y terminó con la gestión del argentino Carlos Compagnucci al mando del equipo. Universitario llega con el desgaste de varios partidos nacionales e internacionales, donde el técnico ‘charrúa’ no ha rotado a los titulares y eso se ha dejado ver en los últimos partidos. El desgaste físico está jugando en contra y algunos futbolistas han sentido el rigor. Es por eso que no estarán Piero Quispe, Luis Urruti por lesión, además de Alex Valera, por suspensión. Al chileno Rodrigo Ureña lo esperarán hasta el final. Es ahora donde se verá si tiene un plantel como para pelear ambos frentes por igual.

En cuanto a la motivación, llega bien tras el agónico empate ante Goiás, en la Copa Sudamericana. La ‘U’ tiene 22 puntos y, con un partido más que su ‘compadre’, hoy está a cinco puntos de Alianza Lima. Su promedio, hasta el momento es de 66%. Aceptable para un equipo que lucha un título, pero insuficiente con respecto al 82% que hoy consolida al equipo de La Victoria en la cima. El triunfo acortaría a dos la diferencia y, la próxima jornada, podría superar a su clásico rival del primer lugar, ya que descansa . Esto siempre le gane a Sporting Cristal y luego a Sport Boys, juego que es casi seguro que también se jugará en el Monumental, aunque su condición sea de ‘visita’.

ASÍ QUEDARÍA LA TABLA SI LA ‘U’ DERROTA A CRISTAL

EQUIPO PARTIDOS PUNTOS PROMEDIO PRODUCCIÓN ALIANZA LIMA 11 27 2.45 82% UNIVERSITARIO 12 25 2.08 69% CUSCO FC 12 23 1.92 64% CARLOS MANNUCCI 11 20 1.82 61% CÉSAR VALLEJO* 9 17 1.89 63% SPORTING CRISTAL 10 17 1.79 57%

Un triunfo crema en el Monumental mantendría la chance intacta en el Apertura. Estaría por encima del promedio de un potencial ganador del torneo y le sacaría ocho puntos de ventaja a un Sporting Cristal que, así gane sus partidos pendientes, no podría superar ni igualar al equipo crema.

*César Vallejo jugará este lunes como local ante Deportivo Municipal.

La última vez que Universitario derrotó a Cristal fue en 2018. Fue 2-1 y en el Monumental. | Foto: @Universitario

¿Qué pasa si gana Sporting Cristal?

Los celestes, a diferencia del líder Alianza Lima, tienen dos partidos menos producto a que ya cumplieron con su fecha de descanso. Si embargo, su nivel ha ido de más a menos en el torneo y, pese a que es el único invicto del Apertura, lleva más empates que triunfos y por eso hoy está en el sexto lugar, a diez puntos de Alianza y cinco de la ‘U’. Cristal ha tenido que jugar más partidos en Copa Libertadores porque arrancó desde la Fase 2 y, por priorizar meterse y mantenerse en la fase de grupos, ha cedido puntos a nivel local que hoy le están pasando factura y que hace que su margen de error se reduzca casi a cero. Su producción es del 63% y con esos números nunca se ha visto un equipo que gane un torneo corto.

Tiago Nunes podrá contar nuevamente con Yoshimar Yotún, ausente en la derrota a mitad de semana ante River Plate por la Copa Libertadores. En caso el equipo de La Florida se imponga en el Monumental no solo reducirá a siete puntos la ventaja sobre Alianza Lima (y con un juego menos), sino que tendrá más chances que el mismo Universitario de pelear el Apertura .

ASÍ QUEDARÍA LA TABLA SI CRISTAL DERROTA A LA ‘U’

EQUIPO PARTIDOS PUNTOS PROMEDIO PRODUCCIÓN ALIANZA LIMA 11 27 2.45 82% CUSCO FC 12 23 1.92 64% UNIVERSITARIO 12 22 1.83 61% SPORTING CRISTAL 10 20 2.00 67% CARLOS A. MANNUCCI 11 20 1.82 61% CÉSAR VALLEJO* 9 17 1.89 63%

Un triunfo celeste en el Monumental lo reactivaría 100% en el Apertura. Alcanzaría los 2.00 de promedio y, automáticamente, sería el segundo equipo con más posibilidades de ganar el torneo , solo superado por Alianza Lima. Si bien eso no se vería reflejado en la tabla (escalaría máximo al cuarto lugar), si gana sus pendientes se consolidaría en el segundo lugar. Caso distinto a la ‘U’, que si cae como local no solo perderá el segundo lugar (hoy ocupado por Cusco FC), sino también caería hasta el quinto lugar de equipos con opciones de ganar el torneo. Es decir, no dependería que se caiga solo Alianza Lima, sino también Cristal, Cusco FC y Vallejo.

*César Vallejo jugará este lunes como local ante Deportivo Municipal.

La última vez que Cristal se impuso a la 'U' en el Monumental fue en 2012. (Foto: Internet)

¿Qué pasa si hay empate?

Es el peor panorama que le puede pasar a Universitario y Cristal. Más que ganar un punto, ambos perderían dos. Sumado a que Alianza Lima ya ganó en esta fecha, la ventaja se estiraría y no se reduciría. De hacer tablas en el coloso de Ate, Universitario quedaría a cuatro puntos de Alianza Lima y, así gane la próxima fecha, no podría ni siquiera alcanzarlo en el primer lugar . Mantendría una ligera posibilidad en el torneo, pero tendría que ganar el 100% de puntos que faltan y, además, que el actual líder ceda puntos incluso como local.

El panorama es mucho más complejo para Cristal, que de visita solo cosechó empates en este torneo. Si la tendencia se repite, quedará a nueve puntos. Así ganando su partido pendiente, la diferencia con los blanquiazules sería muy amplia (6 puntos) y podríamos decir que Cristal estaría fuera de carrera . Queda claro que este resultado al único que le serviría es al equipo del ‘Chicho’ Salas, que tendría que tener un bajón en su rendimiento y resultados (ganó nueve de los diez partidos que jugó en cancha) para pensar en un milagro crema o celeste.

EQUIPO PARTIDOS PUNTOS PROMEDIO PRODUCCIÓN ALIANZA LIMA 11 27 2.45 82% UNIVERSITARIO 12 23 1.92 64% CUSCO FC 12 23 1.92 64% CARLOS MANNUCCI 11 20 1.82 61% SPORTING CRISTAL 10 18 1.80 60% CÉSAR VALLEJO* 9 17 1.89 63%

Como se aprecia en la tabla, el empate sería mal negocio para ambos equipos. Universitario ya no dependería solo que se caiga Alianza Lima, sino también Cusco FC, que tendría números y posibilidades similares. El consuelo es que los cremas enfrentarán al equipo cusqueño en la recta final. También podría quedar por debajo de César Vallejo, siempre que los ‘poetas’ derroten a Municipal en Trujillo. En el caso de Cristal, sería el equipo con menos chances de ganar el Apertura de los seis mencionados en esta última tabla.

*César Vallejo jugará este lunes como local ante Deportivo Municipal.

La última vez que se enfrentaron fue en 2022 y el juego terminó 0-0. Video: GolPeru.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.