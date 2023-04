Eso sí, los hinchas blanquiazules desconocen las formas y la transacción en la que se dio la salida de los tres directivos nombrados anteriormente. Es más, no había detalles de las razones por las que dejaban su lugar en el Fondo. Por ello, para conocer más detalles de toda la operación, Depor conversó con Salomón Lerner, quien despeja una serie de dudas respecto al presente y de lo que se espera a futuro de Alianza Lima. Es más, deja claro que los nuevos inversores son ahora los que dirigirán el club.

¿Cómo se dio la venta de sus participaciones en el Fondo Blanquiazul?

Hubo una propuesta de tres miembros del Fondo que se hizo para que alguien lo pudiera realmente cristalizar. Hubo respuesta de socios, hinchas o inversionistas. Llegó una propuesta, la cual tuvo un derecho preferente al señor Gonzales Posada, quien no lo utilizó. Pasaron unos días y luego ellos (los nuevos inversionistas) fueron adjudicados con la buena pro de esta oferta que se hizo sobre las tres personas que teníamos la mayoría del Fondo.

En este caso, ¿el señor Carlos Hiraoka toma mayor fuerza dentro del Fondo Blanquiazul?

No. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Él es uno de los inversionistas. El que representa a este grupo es el señor Irzio Pinasco.

¿Y qué tiene que ver JMS Advisor en todo este proceso?

Es el broker al que se le encargó de salir a buscar a los inversionistas. Consigue una oferta de un grupo (entre ellos Hiraoka), pero se le da derecho preferente a Diego Gonzales Posada. No la toma él, no la llega a concretar y por lo tanto se les adjudica a los inversionistas que hicieron el ofrecimiento. Y JMS ha hecho todo el trabajo de intermediación.

¿Por qué decide salir de Alianza Lima?

Yo no he salido. Simplemente he dado un paso al costado del Fondo Blanquiazul, pero yo sigo siendo socio, hincha y acreedor, porque Promotora Blanquiazul, que también es de Fernando Farah, de Antonio Armejo y mi persona, es parte de la Junta de Acreedores. Claro que con un porcentaje pequeño. Nosotros somos socios de muchos años, de nuestra chiquititud, como se dice.

¿Creen que tomaron una buena decisión a favor del club?

Nosotros somos una generación que ha actuado en Alianza Lima en los últimos 30 a 35 años, en diferentes directorios, en diferentes luchas, en diferentes circunstancias. Nuestra intención fue darle la vocería a una persona joven como Diego Gonzales Posada. Ahora, creemos que debe entrar gente más joven al club. Creemos en la transición, no creemos en que alguien debe estar enclavado en la dirección de una organización. Se debe dar paso a que otras personas ocupen los lugares preferenciales y esta generación, de gente joven, que se ha formado a través de su gestión empresarial con trabajo, demuestra que está preparada. Uno de ellos es el señor Hiraoka.

Él es gerente de una de las empresas distribuidoras más grandes del Perú y es de otro grupo económico muy importante. Tener la oportunidad de que ingrese le puede ayudar al club. Ahora, seguramente hay otros empresarios que también tienen o están con posibilidad de dar sus mejores conocimientos para el engrandecimiento de Alianza Lima.

¿Los nuevos inversores son ahora los líderes del club, por encima de Diego Gonzales Posada?

Claro. Pero Diego ha hecho una buena labor. Nosotros estamos satisfechos de todo el trabajo que ha venido haciendo y que siga acompañando. Es un momento importante de Alianza y hay que seguir luchando por la institución. Tiene la camiseta bien puesta, tiene que seguir adelante y tiene que seguir trabajando con las personas que quieren contribuir con él, a la institución.

¿Se quiere que Alianza Lima mantenga una correcta estructura administrativa?

Quiero ser autocrítico. Creo que el que está en el Fondo Blanquiazul no tiene que tener el protagonismo diario. Debe ser un evaluador de políticas que determina en qué va a ir con el tiempo que va a ser ejecutada por los verdaderos gestores del club, que son los diferentes gerentes. Que sea más un directorio que revise la política, las metas y que busque ayudar a que la institución se maneje de lo más corporativa y democráticamente posible.





