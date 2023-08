La serie de Gloria Trevi que lleva por título “Ellas soy yo” viene generando gran expectativa a nivel mundial, aunque la actriz que ha llamado la atención por tener un gran parecido con la famosa cantante mexicana es Regina Villaverde. Por ello, aquí te contamos todo sobre la joven que debutará en el mundo de la actuación.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, es el nombre real de la intérprete de “Pelo suelto” que, pese a ganar mucha fama y popularidad a finales de los 80 e inicios de los 90, también se vio involucrada en temas judiciales.

Sus esfuerzos por alcanzar la fama en el mundo artístico es algo que también se podrá ver reflejado en la producción que viene generando gran expectativa y que lleva por título “Ellas soy yo”. Se debe precisar que la serie es producida por Carla Estrada y los trabajos de grabación se iniciaron en noviembre de 2022.

Con un gran elenco de actores la serie promete convertirse en la más vista del momento, aunque uno de los nombres que más resalta es el de Regina Villaverde.

Si bien la joven demostró tener un gran talento esta producción será su debut como actriz profesional. ¿Quieres saber más de ella? Te lo contamos.

Gloria Trevi es una cantante mexicana (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

1. ¿QUIÉN ES REGINA VILLAVERDE?

Regina Villaverde es una actriz nacida en México.

La serie “Ellas soy yo” será el debut oficial como actriz de Regina que ha sorprendido por el gran parecido físico con la cantante mexicana en su etapa de juventud.

En la referida serie, la adolescente interpretará a Gloria Trevi cuando tenía entre 14 a 21 años de edad.

2. DATOS PERSONALES DE REGINA VILLAVERDE

Nombre: Regina Villaverde

Regina Villaverde Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: actriz

actriz Conocimientos en: baile, canto

baile, canto Debut en la actuación: 2023

3. PASÓ POR UN LARGO CASTING

Para quedarse con el papel de Gloria Trevi, la joven Regina Villaverde pasó por un largo casting donde también participaron diversas jovencitas. En una entrevista que brindó dijo que precisamente fueron sus compañeras de casting quienes le dieron fuerza para poder conseguir lo que tanto anheló.

4. CLASES INTENSIVAS DE DESENVOLVIMIENTO

Actuar no es fácil y Regina Villaverde lo sabe muy bien. Por ello, para interpretar a una joven Gloria Trevi tuvo que tomar clases de desenvolvimiento a nivel intensivo. Además, siguió clases de canto y baile.

Regina Villaverde durante las grabaciones de la serie "Ellas soy yo" (Foto: laverdadnoticias/Instagram)

5. ¿QUÉ DIJO REGINA VILLAVERDE DE SU PAPEL EN “ELLAS SOY YO”?

La serie “Ellas soy yo” viene generando gran expectativa por todo lo que se podrá ver. En ese sentido, la actriz Regina Villaverde reveló cómo se siente al interpretar a la cantante Gloria Trevi.

“Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia. Voy a darlo todo, voy a demostrarles que esto es un gran proyecto y espero que les guste. (Gloria) tuvo una vida difícil, creo que eso es lo que más me gustó. Me siento muy identificada con ella”, expresó ante los medios de comunicación.

6. ¿QUÉ LE DIJO GLORIA TREVI?

Durante sus declaraciones a la prensa, Regina Villaverde, reveló que ha conversado con la propia Gloria Trevi.

“Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar. Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho”, precisó según recordó Milenio.

7. “MUY SOÑADORA”

Regina Villaverde confesó, según Infoabe, que se considera una joven “muy soñadora” y eso es algo que también la identifica mucho con la cantante mexicana. Es por ello que siente gran emoción de poder interpretar a su artista favorita.

8. ¿CON QUÉ ACTORES TRABAJARÁ REGINA VILLAVERDE?

Se debe tener en cuenta que Regina Villaverde trabajará al lado de reconocidas figuras de la actuación que han participado en distintas producciones a lo largo de los años. Entre ellos encontramos a:

Ignacio López Tarso.

Jorge Poza.

Ingrid Martz.

Majo Edgar.

Pamela Vargas.

Paulina Maya.

Ivanna Benítez, entre otros.

Regina Villaverde preparándose para una de las escenas de la serie (Foto: Las estrellas)

9. LA RELACIÓN ENTRE REGINA VILLAVERDE Y SCARLET GRUBER

Muchos se preguntan cuál es la relación que tiene Regina Villaverde con la actriz venezolana Scarlet Gruber.

El asunto es que en la serie “Ellas soy yo” ambas interpretarán a Gloria Trevi. Mientras que la primera lo hará en su etapa juvenil, la segunda lo hace cuando consigue el éxito y la fama, además de su etapa cuando tuvo problemas con la justicia.

10. FOTOS DE REGINA VILLAVERDE EN INSTAGRAM

Regina Villaverde (Foto: Sergio del Aguila/Instagram)

Regina Villaverde (Foto: fabsamsoon/Instagram)