Adamari López se armó de valor para contar los terribles y tristes momentos que vivió por los comentarios negativos que vertían los usuarios en redes sociales sobre su aspecto físico. La conductora puertorriqueña dijo que, si bien no rechazó su cuerpo, sí tuvo una gran afectación por lo que se decía en la red sobre su figura. Por ello, comentó su experiencia y las consecuencias que tienen ese tipo de expresiones sobre el organismos de los demás.

MÁS INFORMACIÓN: Pareja vacaciona en playas de Italia junto a su hija Alaïa

Ahora, tras un gran esfuerzo, la también actriz demuestra una nueva apariencia pero quiso contar lo que sintió meses atrás para que la gente pensara un poco más antes de escribir críticas negativas sobre el cuerpo de los demás.

López, además, contó que se dijo que no podía verse así a los 50 años y empezó una nueva rutina porque no se sentía bien.

También señaló que le frustraba no poder bajar de peso en ese entonces. “No era la figura que yo quería ver, no pensaba que me estaba favoreciendo en términos emocionales”, dijo en el programa.

¿QUÉ SINTIÓ ADAMARI LÓPEZ POR LOS COMENTARIOS NEGATIVOS?

La conductora Adamari López dijo que le hizo daño emocionalmente leer los comentarios de la gente que escribía: “está muy gorda” o “no se ve bien”.

“Yo empecé a no sentirme bien, empecé en otro cambio”, manifestó López en una entrevista en la quiso dar a conocer su testimonio.

Agregó que ella ve las fotos de ese entonces y sí “parecía embarazada, pienso ‘cómp pude llegar a eso’”. Sin embargo, aseguró que no llegó a rechazar su cuerpo cuando se miraba al espejo.

¿QUÉ CÁNCER TUVO ADAMARI?

No es ninguna noticia que Adamari López es una luchadora con su organismo, puesto que pudo ganarle la batalla al cáncer del seno, tras ser diagnosticada a los 33 años.

Ignacio Baladán se presentó en el programa "Un nuevo día" de Telemundo y se lució junto a Adamari Lopez y Patricia Manterola. (@ignaciobaladan) https://elbocon.pe/trends/reportan-ataque-armado-a-casa-de-jose-manuel-figueroa-en-cuernavaca-video-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/