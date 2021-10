A través de su historia de Instagram, Toni Costa dejó un mensaje que viene siendo considerado por los internautas como una respuesta a los rumores que indican que tendría una nueva relación sentimental tras su separación de Adamari López.

“Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”, escribió el bailarín español en su cuenta de Instagram.

Este mensaje viene después de que en el programa “Chisme No Like” informaran que el bailarín tendría una relación con Evelyn Beltrán, una modelo e influencer de Texas, Estados Unidos.

El programa señaló que ambos se siguen en redes sociales, se dan likes el uno al otro y que desde que se desataron estos rumores, la influencer puso su perfil en modo privado.

Tras el fin de su relación con la reconocida actriz y conductora de televisión, Costa manifestó a People en Español que por ahora está enfocado en trabajar más para independizarse. “Estoy en búsqueda para tener mi propia casa para vivir o para inversión, no sé qué depara el futuro en lo personal, pero tengo claro que tengo que tener mi lugar”, dijo semanas atrás.

Asimismo, no descartó en un futuro intentar reconquistar el corazón de la madre de su hija. “Claro que sí, que estoy dispuesto a hacerlo, pero se tienen que dar una serie de cosas”, dijo. “Esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser”.

VIDEO RECOMENDADO

Ignacio Baladán se presentó en el programa “Un nuevo día” de Telemundo y se lució junto a Adamari Lopez y Patricia Manterola

Ignacio Baladán se presentó en el programa "Un nuevo día" de Telemundo y se lució junto a Adamari Lopez y Patricia Manterola. (@ignaciobaladan) null