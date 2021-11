¿Adamari López y Toni Costa volverán a estar juntos en una pista de baile? La recordada pareja se enamoró hace diez años en la pista de “¡Mira quién baila!”. Su romance nació desde esa participación en dicho programa, pero ahora la situación es distinta porque ambos llevan separados más de medio año. Este retorno al escenario de la serie de Telemundo está previsto como uno de los más emotivos entre las celebridades.

La actriz fue quien anunció, en mayo de 2021, que su relación con el bailarín español había llegado a su fin después de una década juntos. Su historia de amor inició en 2011, tras su participación en conjunto en “Mira quién baila”. En 2014, el 18 de mayo, el día del cumpleaños de la intérprete, se comprometieron.

Ese mismo año, la artista anunció en noviembre que estaba embarazada de Alaïa, quien nació posteriormente el 4 de marzo de 2015. Todo parecía felicidad en la familia de Adamari López y Toni Costa. Sin embargo, la unión ya no dio para más y decidieron ponerle fin por el bien de ellos.

“He tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobre todo cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”, dijo en una entrevista a “Al rojo vivo”. Ahora, la expareja tiene la opción de juntarse en una pista de baile, como la primera vez.

¿CÓMO SERÁ LA PRESENTACIÓN ENTRE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA EN “ASÍ SE BAILA”?

Adamari López confirmó que bailara con su expareja Toni Costa en la pista de “Así se baila”, el reality de Telemundo en el que es jueza. Los antiguos novios volverán al escenario como lo hicieron hace diez años en “¡Mira quién habla!”, el primero paso para su prolongada relación que culminó en mayo de 2021.

López y Costa, de esta manera, bailarán juntos el domingo 28 de noviembre, en el horario de las 21:00 horas, hora del Este, en la semifinal del programa conducido por Jacky Bracamontes. La actriz es jurado junto a Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

La estrella de “Gata salvaje” y “Amigas y rivales” contó que el baile con su exnovio se dará por un pedido expreso de ella y que será una buena forma de cerrar su historia romántica. “Así fue como nos conocimos, yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros”, manifestó la artista.

¿POR QUÉ ADAMARI LÓPEZ NUNCA VOLVERÁ CON TONI COSTA?

La recordada actriz de producciones mexicanas dejó claro que el rompimiento con Toni Costa es “definitivo”, aunque también aseveró que no pretende en ninguna circunstancia hablar mal de quien fuera su pareja desde el 2011.

“A lo mejor simples y cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo”, afirmó la intérprete de 50 años.

López señala que tras su separación lo único que le preocupa es su hija y que está convencida que la decisión de su rompimiento sentimental responde a una necesidad de evitar algún trastorno de salud mental para su pequeña.

“¿Qué es mi mayor preocupación? Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora mismo que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar, ¿por qué no prevenir que nuestros hijos más adelante presenten a lo mejor algún trastorno que se pudo haber evitado con una decisión mejor tomada?”, agregó.

¿QUIÉN ES ADAMARI LÓPEZ?

La actriz nació en Puerto Rico en 1971, y es hija de un reconocido empresario de pompas fúnebres de Humacao. Su inicio en la actuación fue a los 6 años junto a la actriz Johanna Rosaly y el cantante José Luis Rodríguez “El Puma” en la telenovela “Cristina Bazán”.

Cuando cumplió la mayoría de edad volvió a participar en el Teatro Tapia de Puerto Rico, donde captó la atención de los productores mexicanos quienes la invitaron a viajar a su país para participar de importantes producciones. Fue así que viajó a México para participar en distintas telenovelas, pero se hizo mundialmente conocida con “Amigas y rivales”.

¿CUÁNTOS KILOS HA PERDIDO ADAMARI LÓPEZ EN CASI 2 AÑOS?

La actriz Adamari López decidió ponerse a prueba ella misma y dedicarse a comer sano y lograr reducir cierta cantidad de libras para sentirse más cómoda físicamente.

Es por ello que desde octubre del 2020 hasta noviembre del 2021 el cambio físico que ha tenido es increíble y ha sorprendido a sus miles de fanáticos y seguidores de las redes sociales. Esto ha demostrado la disciplina constante de la actriz de mantener una dieta equilibrada y saludable.

“Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras”, confesó Adamari López por primera vez, mediante su Instagram.

Cabe precisar que 32 libras es lo equivalente a un total de 14.515 kilos. A través de la red social de Instagram la conductora colocó dos fotografías suyas donde se puede apreciar las diferencias en su físico.

“La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar”, añadió López.

