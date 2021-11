Aislinn Derbez se pronunció sobre los rumores que señalan que abandonará definitivamente México debido a la inseguridad ciudadana, tal como lo hizo su padre en 2019, cuando decidió mudarse a Estados Unidos luego de vender una lujosa casa de 40 millones de pesos.

La actriz estuvo en la inauguración de un establecimiento al sur de la Ciudad de México y fue consultada sobre la posibilidad de abandonar tierras aztecas debido al alto índice de criminalidad.

“Todo el tiempo estoy acá, la verdad es que vengo, voy. Estoy trabajando muchísimo en México, la verdad es que no”, sostuvo la estrella de televisión, poniendo fin a las especulaciones.

Eugenio Derbez no regresará a México

En 2016, el actor sufrió un millonario robo en su vivienda ubicada al sur de la Ciudad de México cuando él se encontraba radicando en Estados Unidos. Este terrible episodio habría provocado que venda dicho inmueble y que decida ya no regresar a vivir a su país natal.

El comediante y productor mexicano también ha lamentado el alto índice de criminalidad que azota a su país. Tras la muerte del recordado actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito de la serie “Vecinos”, Derbez consideró que ahora no sólo se debe desconfiar de los delincuentes, sino también de las autoridades.

“Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no solo de los criminales, ahora también de la policía y ya son muchos años así, en que no puede uno confiar...es una tristeza”, lamentó Derbez.

