La muerte de Amparo Serrano fue un misterio que, un año después, ha sido develado por Minnie West, hija de la empresaria. Amparín, como le decían de cariño, falleció el 12 de agosto de 2022 y la prensa local informó que se habría tratado de una caída de su sillón elevador. Sin embargo, la causa de su deceso se debió a otra circunstancia y Minnie, quien presenció la tragedia, lo reveló en una entrevista sobre el duelo en el podcast “La Magia del Caos” de Aislinn Derbez.

Serrano se convirtió en una de las figuras claves del empresariado mexicano. Creó la virgencita Distroller y los Ksi-meritos, con las cuales erigió una exitosa empresa. Esta ha sido heredada por Minnie West.

La celebridad contó que, después de ingresar por voluntad propia en un hospital psiquiátrico, se ha dedicado al legado de su madre. Esta herencia es uno de los factores por los que no ha regresado al psiquiátrico, aunque sigue cuidando su salud mental con terapia y medicamentos.

“Ahorita el problema es que mi mamá me dejó su empresa y ahora soy empresaria por accidente en esa industria del juguete en el que no tenía idea, más que lo que ella me contaba y la acompañaba yo, esa es la única razón por la que no he regresado a internarme como tal”, le contó a Derbez.

¿DE QUÉ MURIÓ AMPARO SERRANO?

Amparo Serrano murió a los 56 años, el 12 de agosto de 2022, después de caer del balcón de su casa. Así lo contó Minnie West, su hija, quien presenció la tragedia que enlutó a su familia. La celebridad reveló el misterio del fallecimiento de la empresaria en una conversación con Aislinn Derbez.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de 5 años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, contó Minnie.

Agregó que, a pesar de actuar de inmediato, todavía siente culpa de no poder haber salvado a su progenitora. “Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, dijo la cantante.

Cuando se confirmó la muerte de Amparín, Minnie y su sobrina debieron pasar por la rutina indolente de explicar lo que había sucedido, incluso con una recreación que afectó a la famosa.

“Como fue un accidente y solo estábamos mi sobrina de 5 años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena, literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado. También por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo”, detalló.

Minnie West y la empresaria Amparín celebraron la Navidad en familia. Momentos que ahora quedan en el corazón de la cantante (Foto: Amparo Serrano / Instagram)

¿EN QUÉ MOMENTO MINNIE WEST DECIDIÓ INGRESAR A UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO?

El duelo es personal y complejo. Minnie West dijo que decidió entrar a un hospital psiquiátrico cuando tuvo un pensamiento en particular, después de la muerte de su madre. “Salí de la casa de mi papá donde hay unas escaleras y un hoyo en medio, me paré ahí y dije: ‘Como que se me antoja que mi cuerpo se tire’, no premedité como me voy a matar, fue algo que, si mi cuerpo se hubiera dejado caer, chance no estaría aquí, entonces ahí dije: ‘¿Qué es esto?, esta no soy yo’. Fue cuando dije me tengo que internar”, señaló a Derbez.

Explicó que su psiquiatra, además de Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD), le detectó simbiosis, una condición que le hace sentir como si hubiera perdido la mitad de su ser con el fallecimiento de su madre.

“Me detectó algo que se llama simbiosis, como cuando nacen unas siamesas y les hacen la operación para separarlas y sientes que perdiste la mitad de tu cuerpo físicamente, eso me estaba pasando a mí, por el grado de relación que yo tenía con mi mamá, eso es lo que estaba viviendo”, explicó.

Agregó que “sin las pastillas y sin mi psiquiatra, evidentemente no seguiría aquí”.