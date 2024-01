¡El eco de las campanas nupciales aún resuena! El 27 de enero de 2024, México fue el escenario del matrimonio de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem. En una ceremonia rebosante de elegancia y romanticismo, la pareja selló su amor en una celebración deslumbrante que cautivó a todos los presentes. Si estás ávido por descubrir los entresijos de esta lujosa boda, continúa leyendo.

Ana Brenda Contreras es una actriz mexicana reconocida por sus destacados papeles en telenovelas como “Sortilegio” y “Corazón indomable”, así como en series de renombre como “Dynasty” y “Toda la sangre”.

Su compromiso con el empresario Zacarías Melhem fue anunciado en julio del 2023 a través de las redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores y fanáticos.

La propia Ana Brenda compartió las primeras imágenes de su boda con Zacarías en su perfil de Instagram, donde pudimos apreciar algunos detalles de su look nupcial, así como de los instantes más emocionantes de la íntima ceremonia.

El vestido de Ana Brenda Contreras era de encaje y se caracterizó por ser de un estilo más cubierto al tener manga larga y tener cuello alto (Foto: Ana Brenda Contreras / Instagram)

LA UBICACIÓN DE LA BODA DE ANA BRENDA CONTRERAS Y ZACARÍAS MELHEM

La espectacular boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem tuvo lugar en la encantadora Hacienda Zotoluca, situada en el estado de Hidalgo. Este escenario, con una rica historia que se remonta a 1570, ofrece paisajes naturales incomparables y atardeceres únicos, creando así el entorno perfecto para una celebración tan especial como esta.

La ceremonia dio inicio a las tres de la tarde, donde los novios, tras una búsqueda meticulosa, seleccionaron este lugar por su magnífica infraestructura y sus impresionantes vistas.

Ana Brenda compartió en el programa Primera Mano que la elección de la locación fue sencilla para ella, pues sabía exactamente lo que quería y lo que no: “Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”.

LAS CELEBRIDADES QUE ESTUVIERON INVITADAS

La boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem contó con la distinguida presencia de familiares, amigos cercanos y reconocidas celebridades.

Entre los invitados destacaron personalidades como Grettel Valdez, Julián Gil, Miguel Rodarte, Rocío Verdejo, Zuria Vega, Chantal Andere junto a su esposo Rodrigo Rivero, Eva Cedeño, y el productor José Alberto Castro.

Celebridades como Julián Gil, Jomari Goyso y Valeria Marín asistieron a la boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem (Foto: Valeria Marín / Instagram)

La presencia de estos nombres prominentes añadió un toque de glamour y distinción a la ceremonia, haciendo de este evento un momento inolvidable para la feliz pareja y sus invitados.