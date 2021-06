Aracely Arámbula es una de las actrices más famosas de los últimos años. La mexicana ha logrado ganarse un espacio en el mundo de las telenovelas tras trabajar muy duro desde que inició su carrera hace 27 años de la mano de Televisa y hoy tras terminar su contrato de exclusividad con Telemundo, la televisora de San Ángel la quiere de regreso.

En un reciente en vivo a través de Instagram, ‘La Chule’ reveló que hace unos días recibió una llamada de los altos ejecutivos de Televisa para proponerle ser la protagonista de uno de los nuevos proyectos que se están cocinando en la denominada “fabrica de sueños”.

Aracely Arámbula confesó que tuvo que negarse a protagonizar este nuevo proyecto en Televisa por ya estar ocupada en otros proyectos. A continuación te vamos a contar cuales son las razones por las que tuvo que declinar de esta propuesta.

ARACELY ARÁMBULA Y SU RECHAZO A TELEVISA

‘La Chule’ dijo que a pese de ser ella quien rechazó la oferta, se siente triste por no poder regresar a la televisión y en especial a laborar a la empresa que le dio su primera oportunidad hace más de dos décadas.

“Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención”, reveló la también cantante de 46 años.

A pesar de que quedó muy contenta con la historia que le ofrecieron, Arámbula reconoció que con todo el dolor de su alma tuvo que rechazar el proyecto debido a que coincide en fechas con una gira de teatro que iniciará próximamente por Estados Unidos junto a Gabriel Soto.

“Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede”, explicó.

“Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión”, agregó.

Si por ella fuera, Aracely aseveró que hace tiempo que ya hubiera estado al aire con una nueva telenovela “pero son cuestiones que no dependen de uno”, dejó claro.