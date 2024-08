La máscara de oxígeno de Arath de la Torre no ha pasado desapercibida entre los seguidores de “La Casa de los Famosos México 2″, especialmente después de que las cámaras lo captaran usándola mientras dormía. Este aparato, que forma parte de su rutina nocturna, ha despertado inquietud entre sus fanáticos, quienes se preguntan por qué el actor mexicano depende de él. Aquí te explicamos el motivo de su uso y cómo Arath ha manejado esta situación en el reality.

Con una destacada trayectoria en telenovelas como “Soñadoras”, “Amigas y rivales” y “Una familia con suerte”, Arath de la Torre ha sido una de las mayores sorpresas en “LCDFM 2″. Al principio, el público no tenía grandes expectativas sobre su participación, pero tras tres semanas en el programa de Televisa Univision, se ha convertido en uno de los favoritos.

Su popularidad ha crecido, especialmente después de su confrontación con Adrián Marcelo, donde defendió tanto su dignidad como la de sus compañeras, como Gala Montes, y rechazó de manera contundente los comentarios ofensivos del presentador, incluyendo aquellos que se burlaban de las enfermedades que algunos participantes enfrentan.

A pesar de los altibajos en el Cuarto Mar, Arath de la Torre ha demostrado ser un contendiente fuerte y decidido, ganándose el respeto y el cariño de la audiencia.

Arath de la Torre utilizando su máquina de oxígeno para tratar la apnea del sueño (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ ARATH DE LA TORRE UTILIZA UNA MÁSCARA DE OXÍGENO?

Arath de la Torre no solo es conocido por su carisma y talento, sino también por la curiosa máscara de oxígeno que lo acompaña cuando llega la hora de dormir. ¿El motivo? Apnea del sueño, un trastorno que hace que genera complicaciones con la respiración a mitad de la noche.

Pero no hay que alarmarse, porque Arath tiene todo bajo control. Con su máscara, asegura un descanso reparador y mantiene a raya esta condición que, como él mismo dijo en 2018 a People En Español, puede ser peligrosa si no se trata: “En mi caso no es mortal, pero es una enfermedad que puede llegar a ser mortal […] Hay mucha gente que ha muerto de eso”.

Además, los programas en los que participa están preparados para cualquier eventualidad. El caso más reciente fue el de Sabine Moussier, quien después de unos días de entrar a un reality, se enfrentó a un inesperado problema estomacal: salmonella.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA APNEA DEL SUEÑO

De acuerdo con Mayo Clinic, la apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración de una persona se interrumpe repetidamente durante el sueño. Estas interrupciones pueden durar unos segundos a minutos y pueden ocurrir varias veces a lo largo de la noche.

Los síntomas de la apnea del sueño pueden incluir ronquidos fuertes, pausas en la respiración durante el sueño, despertar abruptamente con sensación de asfixia, somnolencia diurna excesiva, dificultad para concentrarse y cambios de humor. Si no se trata, la apnea del sueño puede aumentar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves.