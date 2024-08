¿En qué gastará el premio Adrián Marcelo si es que gana “La casa de los famosos México 2″?

¿No es del gusto de todos? A pocas semanas del inicio de su nueva temporada, “La casa de los famosos México” ya cuenta con su primer crítico en las redes sociales. No se trata de un novato en el mundo digital, sino del conocido creador de contenido mexicano Werevertumorro. Para él, este reality show está pasando desapercibido y carece del encanto único que debería tener un programa lleno de estrellas y celebridades. ¿Qué dijo precisamente sobre la adaptación del formato original de Telemundo?

Ya tuvo polémicas y varias peleas durante las dos semanas que lleva al aire, pero aún así, a “La casa de los famosos México” le salió un detractor sumamente popular en redes sociales. Se trata del youtuber mexicano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, quien se encargó de dejar en claro que esta temporada no está siendo del todo buena que digamos.

Al parecer, el reality de telerrealidad no está siendo del agrado de todos (Foto: Ocean Rodríguez / Instagram)

Eso sí, recordemos que el formato de convivencia ya presenció momentos tensos durante los últimos capítulos. Pudimos ver el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes, el cual no ha pasado desapercibido en redes sociales por los internautas.

¿La razón? Marcelo, quien también estudió psicología en la UANL, minimizó el trastorno depresivo de la actriz y dio comentarios misóginos sobre su estado de salud, lo cual ha significado una oleada de críticas en su contra en las redes sociales.

WEREVERTUMORRO ARREMETE CONTRA “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”: ¿QUÉ DIJO EL YOUTUBER MEXICANO?

Fiel a su estilo, el creador de contenido mexicano Werevertumorro atinó a dar sus más sinceras declaraciones sobre el programa de telerrealidad, argumentado que, hasta la fecha, no ha visto “ningún momento chistoso” durante las dos semanas de transmisión que tiene el programa.

“No he visto algún momento ‘chistoso’ de ‘La Casa de los Famosos’. Son bulleadas mal pe…, polémicas y peleas que están a nada de valer ma… Quién sabe en qué acabará ese pe… para las marcas que son las que pagan por estar ahí”, aseveró el influencer vía X.

De hecho, el youtuber azteca enfatizó que no ha visto la presencia de ninguna marca emocionada por promocionarse en el reality show. Incluso, se animó a comparar la adaptación del programa de Telemundo con “Acapulco Shore”, formato de MTV en el que estuvieron dos miembros de “La Casa de los Famosos México 2″: Luis “Potro” Caballero y Karime Pindter.

El youtuber no dudó en criticar al famoso programa de Televisa (Foto: X)

“No hay forma de que no me salga algo de la casa de los famosos. Todo mundo está hablando de eso. Lo que no sé es que no veo a alguna marca emocionada por anunciarse en ese desvergue. Ni en acashore se ven pedos así porque se equilibra el cagadero con lo chistoso que les sucede”, adicionó en su cuenta oficial.

WEREVERTUMORRO ¿PUDO ESTAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Luego de los comentarios que tuvo el influencer con el programa de telerrealidad, decenas de fanáticos de “La casa de los famosos México” salió a respaldar al programa, argumentando que en realidad Werevertumorro deseaba pertenecer al espacio televisivo.

Sin embargo, el joven mexicano de 34 años atinó a responder que había rechazado dos veces la invitación para formar parte del reality show de Televisa.

ESTOS SON LOS MIEMBROS SOBREVIVIENTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

