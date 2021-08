Los chicos de BTS no temen mostrarse vulnerables ante sus fans, todo lo contrario. En el repertorio que tiene la banda de K-Pop, que incluye nueve álbumes coreanos, además de los discos japoneses, mini álbumes o sencillos, cuenta con canciones y letras que han hecho llorar a más de una fan, e incluso a los mismos integrantes.

Los siete miembros de la famosa agrupación: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, son conocidos por su pasado de lucha por cumplir sus sueños. Ellos provienen de una agencia que estaba casi en bancarrota, no tenían mucho éxito en Corea del Sur, pero no se dieron por vencidos hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Muchas de las letras son escritas por ellos mismos, por lo que han logrado conectarse con sus seguidoras. Dentro de sus creaciones hay canciones tristes para que sus fans puedan identificar sus sentimientos, conectarse y así poder superar lo que están sintiendo. Entérate cuáles son.

Integrantes de BTS no dudan en mostrarse vulnerables a través de sus canciones. (Foto: Instagram/ BTS)

¿CUÁLES SON LAS CANCIONESE MÁS TRISTES DE “BTS”?

THE TRUTH UNTOLD

The truth untold pertenece al álbum love yourself: Tear. Esta canción retrata los miedos y la inseguridad. Habla de que no confiar en uno mismo o tener miedo a mostrarnos tal y como somos puede ocasionar que se pierdan valiosas oportunidades o aquello que más anhelas.

La canción está inspirada en “La leyenda de la Flor de Smeraldo”, una historia italiana que narra la vida de un hombre inseguro que decide aislarse de las personas, por lo que comienza a cosechar flores en su fortaleza. Hasta que descubre que una joven va a su jardín y se las roba para poder venderlas. Él planta flores más bonitas, pero un día ella ya no regresa y descubre que murió, pero jamás pudo hablar con ella debido a sus miedos.

2!3!

Algunos de los integrantes de BTS han confesado haber sufrido depresión, por lo que no es raro que hayan escrito canciones para superar la tristeza. “2!3!” pertenece al álbum Wings y habla de los momentos difíciles donde tuvieron que creer en sí mismos y que todo mejorará, aunque no se puede prometer una vida sin sufrimiento. Si mantienes la esperanza serás capaz de ver todo lo bueno que está por venir.

BORN SINGER

Los inicios de BTS no fueron fáciles y hoy es todo un fenómeno. De eso trata “Born Singer”, lanzada un mes después del debut de la banda y está escrita por RM, Suga y J-Hope y cantada por los siete miembros. En sus presentaciones, han podido dejar ver caer lágrimas. Jungkook ha llorado al entonar sus líneas que le recuerdan que a pesar de todo lo vivido su sueño se hizo realidad: “He nacido cantante, una confesión un poco tardía (lo juro) El milagro que pareció siempre lejano está ahora frente a mis ojos (está aquí) He nacido cantante, tal vez una confesión temprana, pero soy feliz de ser bueno”.