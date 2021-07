Saúl Álvarez, mejor conocido como Canelo, no solo es un grande del box sino también fuera del ring. Si bien el pugilista mexicano se ha caracterizado por responder a los pedidos de apoyo por parte de sus seguidores, uno en especial llamó mucho la atención. En una reciente oportunidad, no le cerró las puertas a una joven artista que junta dinero para estudiar en una universidad de México.

Hace algunos días, se dio a conocer que el boxeador ayudó a una joven artista de 17 años al comprarle uno de sus trabajos para que pueda inscribirse en la universidad. La adolescente compartió en sus redes sociales el mensaje: “Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días termine mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros”.

De inmediato, el campeón de box acudió a su rescate y le brindó la ayuda que necesitada, ganándose así el corazón de propios y extraños. Pero, la historia no termina ahí. Conoce a continuación la verdad detrás de la pintura que compró Canelo Álvarez a la joven artista.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA PINTURA QUE COMPRÓ CANELO

Nicole González Federico es el nombre de la joven hermosillense de 17 años que vive apasionada por las artes plásticas y que su vida dio un gran cambio gracias a una pintura que realizó de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Sin embargo, esto estuvo cerca de no suceder pues reconoció que en un momento quiso renunciar a su sueño.

“Cuando empecé no quería pintarla porque decía ‘no me va a quedar, nunca he hecho esto’”, compartió Nicole en una entrevista con El Imparcial.

“Estaba pensando en pintarlo, se me hacía imposible porque nunca había pintado a un hombre tan realista. Después de hacer bocetos me di cuenta que sí podía hacerlo”, agregó.

La joven mexicana contó que tomó muchas horas de trabajo, de sol a sol, realizar el ahora famoso dibujo. Pese a lo complicado que resultó, ahora ve las recompensas de su esfuerzo, pues pudo vender su trabajo al triple campeón mundial.

“Estoy en shock, pienso que estoy soñando; me levanto y digo: pasó esto. No pensé que iba a llegar tan lejos, mis amigos me dijeron ‘a lo mejor lo ve el Canelo’ porque es muy real. No creí sus palabras”, confesó.

Luego de la compra de Canelo, ahora, Nicole espera que su trabajo llegue a sus manos. Por ello, se encuentra ultimando detalles con el equipo del boxeador para poder hacerle llegar la pintura.