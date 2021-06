Saúl “Canelo” Álvarez no solo se gana el corazón de sus seguidores en el ring, sino también por medio de las redes sociales. El boxeador mexicano gasta su fortuna en lujos pero también en ayudar a los más necesitados. En esta oportunidad, no dudó en dar una mano a una joven artista que se hizo viral al ofrecer una pintura sobre el atleta.

La artista de tan solo 17 años había ofrecido, en las redes sociales, una pintura sobre “Canelo”, donde se ve al atleta con un gesto de victoria tras una intensa pelea.

“Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días termine mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros”, escribió.

De inmediato, miles de usuarios compartieron la publicación para que la obra de arte llegara a “Canelo” y así pueda ayudarla económicamente.

Una joven artista de México se volvió tendencia por su forma de solventar sus estudios vendiendo sus lienzos, especialmente uno del boxeador Saúl Álvarez. | Crédito: @nicki__arte / Instagram

¿POR QUÉ EL “CANELO” LE COMPRÓ UNA PINTURA A UNA JOVEN ARTISTA?

En un primer momento, Saúl “Canelo” Álvarez respondió el tuit de Nicki con un “Enterado”, que fue celebrado por los seguidores del boxeador mexicano.

Aunque no expresó si ayudaría a la joven, los usuarios señalaron que lo más probable era que el campeón mexicano le daría una mano a la artista.

Y así fue: la misma Nicki se encargó de avisar que la pintura llegaría a manos de “Canelo”, lo que seguramente será un gran apoyo económico para que cumpla su sueño de estudiar artes plásticas.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida”, manifestó.

