La saga de “Sin senos no hay paraíso” es una de las más populares de los últimos años. La telenovela colombiana, creada por Gustavo Bolívar para Telemundo, cautivó al público durante una década. Sin embargo, el final no fue como lo esperaba la protagonista Carmen Villalobos.

La saga de cinco temporadas conquistó el mercado latinoamericano de principio a fin, pero alcanzando también a televidentes de Estados Unidos y España.

Durante los diez años que duró la saga, Carmen Villalobos encarnó el personaje de Catalina Santana, una joven que tuvo una vida dura y para el que la actriz colombiana ella esperaba un final diferente.

¿CUÁL ES EL VERDADERO FINAL QUE CARMEN VILLALOBOS QUERÍA PARA CATALINA SANTANA?

La actriz colombiana Carmen Villalobos, en una entrevista en 2018, dijo que le gustaría para Catalina ‘la grande’ un final feliz, ya que había tenido una vida llena de sufrimiento. “Como televidente quiero verla por fin feliz”, dice.

“Catalina ha sido un personaje que desde los 15 años siempre sufrió, que siempre fue un objeto sexual y digamos que encontró al lado de su esposo justamente eso, encontró un príncipe que como todos obviamente tiene defectos, pero ha tenido un matrimonio maravilloso a lo largo de 20 años. Tiene dos hijos que es el resultado de ese amor y pues los amores de juventud creo que son solamente eso, amores de juventud”, argumenta Villalobos, al asegurar que se quedaría “Santiago”.

EL FINAL REAL

Sin embargo, no sucedió nada de eso. En “El final del paraíso”, la última entrega de la saga “Sin senos no hay paraíso”, Catalina no puede ser más infeliz. Cuando recupera a su hija, Catalina ‘la mediana’, ésta recibe un disparo en el pecho de parte de Yadith, la socia de Alex Mondejo, y muere en los brazos de su madre. La escena de dolor es desgarradora. Y, en otro momento, cuando ‘La diabla’ intenta disparar a Catalina, el Titi se interpone y queda en coma al cuidado de la protagonista.

Catalina Santana sostiene a Titi, quien recibe un disparo para salvarla en "El final del paraíso" (Foto: Telemundo)

¿CUÁL FUE LA PRIMERA NOVELA DE CARMEN VILLALOBOS?

La actriz colombiana Carmen Villalobos, que en 2021 cumplió 38 años, debutó en las telenovelas con el papel protagónico de Ernestina “Nina” Pulido en “Amor a la plancha”, producción de 2003. Antes, su primera aparición en televisión fue en el programa “Club 10″, cuando solo tenía 18 años en 1999.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE CARMEN VILLALOBOS?

El nombre completo de la artista fue revelado durante el programa de televisión “The Suso’s Show”. Cuando hizo su ingreso, el presentador la llamó Yorley del Carmen Villalobos Barrios, dejando boquiabiertos a todos.

Fue ahí que contó que decidió eliminar, para el público, su primer nombre por recomendación del director Mario Rivero, quien le propuso cambiarlo, ya que el real era muy difícil y la gente no podía aprendérselo.

“Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley’, ‘Hola Yurley’”. Entonces, él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’ y yo le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”, indicó.

FOTOS DE INSTAGRAM DE CARMEN VILLALOBOS