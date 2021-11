¿Carolina Sandoval volverá a “Suelta la sopa”? El final del programa de Telemundo ha tenido una atención adicional no solo porque se acaba tras ocho años de estar en el aire, sino que también porque se rumoreó de que “La Venenosa” volvería al espacio televisiva. La actriz y presentadora de televisión, por eso, se pronunció sobre su posible regreso.

Sandoval estuvo en dicha apuesta televisiva hasta julio de 2020. Fue cerca de siete años, desde 2013, que formó parte del show y su salida dejó mucho de qué hablar en el medio.

Lo que se supo al inicio fue que la conductora no quería volver al programa de manera presencia por el coronavirus. De acuerdo a sus comentarios en Instagram, la celebridad habría temido que su presencia en el set pudiera haber llevado el COVID-19 a su casa, donde vive con su mamá diagnosticada con Parkinson en fase 2.

“(...) A partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en ‘suelta La Sopa’ continua con todos ustedes”, fue lo que dijo Jorge Bernal, presentador del programa de farándula, como confirmación de la salida de la también actriz. Por ello, muchos seguidores se sorprendiera de saber que había posibilidades de que Sandoval estuviera para la despedida de “Suelta la sopa”. Esto respondió la influencer.

Carolina Sandoval fue despedida de 'Suelta la sopa'. (Foto: Carolina Sandoval / Instagram)

¿CAROLINA SANDOVAL REGRESARÁ PARA EL FINAL DE “SUELTA LA SOPA”?

Todo parece indicar de que Carolina Sandoval no regresará a “Suelta la sopa” para el gran final del programa de espectáculos de Telemundo. Si bien la presentadora, que salió en julio de 2020, no se ha referido explícitamente al espacio televisivo, sus alusiones han dejado a más de un seguidor con la certeza de que no tiene pensado volver.

“Sería una irrespetuosa conmigo, que es la persona que más me importa en la vida y después todo lo demás, porque si no me amo yo no puedo amar a mis hijas, a mi mamá, a mi esposo. Sería una irrespetuosa si regreso a un lugar, en que sea, ojo, donde no me trataron bien en el final”, manifestó la también actriz e influencer en una entrevista con “Chisme no like” en YouTube.

Resaltó que ella no regresaría a los lugares donde las cosas no terminaron bien. “Dios me salve, Dios me libre, prefiero decir ‘te vengo a limpiar la mansión’, antes de tocar la puerta en los lugares donde me trataron peor que un perro”, agregó la conductora de televisión.

¿POR QUÉ FUE CANCELADO EL PROGRAMA “SUELTA LA SOPA”?

La cancelación del programa habría tenido un motivo principal, según lo manifestado por el periodista Mandy Fridmann a través de La Opinión.

Entre sus argumentos indica que el equipo de “Suelta la sopa” fue convocado el lunes 4 de octubre a una reunión. Ese escenario se dio en el marco de lo manifestado por Jorge Bernal tras publicar un video diciendo: “Mañana regresamos, dedos cruzados mediante”.

Según Fridmann esta cancelación se dio con parte del equipo y Telemundo que habría decidido no renovar el contrato tras ocho años al aire del programa que supo ubicarse como uno de los favoritos del público.

De esta manera “Suelta la sopa” dejará de ser transmitido desde diciembre del 2021 sin que aún se conozca que espacio lo reemplazará.

Pero La opinión se contactó vía correo electrónico con Telemundo donde se confirmó tal noticia.

“A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades. Le agradecemos a todo el talento y el equipo de producción por su dedicación y compromiso en hacer a Suelta la Sopa un programa representativo de las tardes en Telemundo”, precisó la cadena televisiva a La opinión.

¿CUÁNDO HIZO CAROLINA SANDOVAL SU PRIMERA APARICIÓN EN TELEVISIÓN?

Carolina Sandoval, mejor conocida como “La Venenosa”, hizo su primera aparición en la televisión de Estados Unidos en el programa El Gordo y La Flaca con reportajes como colaboradora y después participó como concursante en el programa de Univision, Sábado Gigante.

Fue colaboradora en las revistas Tv y Novelas y en Tv Notas de Estados Unidos. A finales del 2002 Carolina estuvo trabajando un tiempo con El Gordo Cadelago en un programa de espectáculos en Radio Única.

