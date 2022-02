Belinda emitió un nuevo comunicado tras el fin de su compromiso con el cantante Christian Nodal, donde denunció ser víctima de violencia de género ante los juicios de valor de los distintos medios de comunicación.

“Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí”, dijo la intérprete de “Sapito” al inicio de su mensaje público.

Belinda denuncia violencia de género. (Foto: @belindapop).

La expareja de Nodal aseguró que buscará respeto de los medios de comunicación y de los comentaristas de espectáculos por la vía legal.

“No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, indicó.

“Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”, concluyó.

Belinda se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Christian Nodal emitió un comunicado para oficializar el fin de su historia de amor.

