Pese a toda la ola de críticas que vienen recibiendo desde que comenzaron su romance, el pasado 10 de junio de 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar no hacen caso a nada y se dieron una escapada amorosa a París. Este destino no tendría nada de malo, si es que el mexicano no habría estado antes con Cazzu y su pequeña hija. En los siguientes párrafos, los lugares donde el intérprete de “Ya no somos ni seremos” estuvo al lado de la menor de la Dinastía Aguilar.

Como se sabe, la pareja de cantantes dio a conocer que había comenzado un noviazgo, solamente 18 días después de que el artista anunció el fin de su relación con la argentina. El anuncio causó el enojo de la fanaticada de la rapera, toda vez que se había convertido en madre de Inti, hace menos de un año. Lo peor para muchos fue que el músico, además de borrar todo rastro de Cazzu en sus redes sociales, eliminó sus fotos con su bebé; es más, el Día del Padre lo disfrutó al lado la intérprete de “La tequilera”, en lugar de su hija.

CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR EN EL MISMO LUGAR DONDE ESTUVO CON CAZZU

La escapada romántica de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue nada más y nada menos que a París, donde él fue invitado a la Semana de la Moda. Hasta aquí todo bien, pero desde México, los críticos no se quedaron de brazos cruzados y aseguraron que el cantante decidió llevar a su nueva conquista a los “mismos lugares” que visitó con su entonces pareja Cazzu y su pequeña Inti hace solamente unos meses, para ser exactos a fines de febrero e inicios de marzo de este 2024.

En redes sociales, varios compararon las fotos de la nueva pareja con las que subió la argentina hace meses. En aquella oportunidad, visitaron la Torre Eiffel también por temas relacionados con la moda. Ahora los novios pasearon por Disneyland París.

Se dice que Nodal llevó a Aguilar al mismo hotel, Le Meurice, donde estuvo con Cazzu, aunque no ha sido confirmado, publica El Universal.

A raíz de las fotografías, las redes sociales se encendieron y no dudaron en lanzar duros cuestionamientos contra el sonorense: “Si abandonaste a tus hijos por una mujer, no esperes que te vaya bien en la vida”, “Decepcionada me tienes”, “Un hombre que no siente respeto por un hijo no respeta a nadie”, “¡Qué bien que llevaste a Inti a Disney en Francia! ¡Ah no, llevaste a Ángela! La hija que se espere”, “Él ha llevado a todas las mujeres a los mismos lugares, nada cambia”, fueron algunos comentarios.

Pese a ello, otro grupo de personas que defiende el romance de los jóvenes, por lo que piden a todos que los dejen disfrutar de su amor, algo que ellos siguen haciendo. Por ejemplo, el 24 de junio, Nodal publicó un video dándole besos y abrazos a Aguilar. No sólo ello, pues tocaron música juntos.