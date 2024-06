Los nombres de Christian Nodal y Ángela Aguilar han acaparado las portadas de los medios de entretenimiento internacional por su fugaz relación, la cual se confirmó a pocos días de la separación de Nodal con Cazzu. Si bien la polémica no ha sido ajena a la pareja, los rumores tampoco han faltado, como el que señala que los cantantes se casaron en secreto en Italia. Asimismo, algunos señalan que la hija de Pepe Aguilar está en la dulce espera de su primer bebé. Para conocer al detalle sobre la verdad en torno a las suposiciones, Depor ha preparado la siguiente nota.

En una reciente entrevista con la revista “Quien” de México, la hija del cantante Pepe Aguilar abrió su corazón y se sinceró sobre los rumores en torno a su relación con Christian Nodal. Además, habló de la verdad sobre un presunto embarazo y reveló cuáles fueron las mayores enseñanzas de su familia.

“No me casen y no me embaracen todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa”, aseguró la joven artista de 20 años.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, agregó Ángela Aguilar.

Sobre su relación con Christian Nodal

Al ser consultada sobre porque confirmó su romance con Nodal tan pronto, a poco tiempo de la separación del mexicano con Cazzu, Aguilar aseguró que ella no tiene miedo de dar la cara y que prefiere seguir el ejemplo de sus padres, quienes llevan 27 años de casados y su vida privada sigue siendo un misterio para todos.

“Tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”, sostuvo.

Asimismo, pidió a la gente que no la etiquete como “la novia de alguien”, ya que ella también trabaja en la industria musical y busca ganarse un nombre propio por su trabajo en el escenario. “Yo no soy ‘la novia de’. Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, aclaró.

“Recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, agregó en la entrevista a la revista Quien.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Cazzu?

Tras ser señalada como la “tercera persona” en la relación de Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, más conocida en el mundo artístico como Cazzu, Aguilar se defendió y aseguró que no tuvo nada que ver en su separación y precisó que si no explica su verdad es porque la gente no la entendería.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, precisó.

El tatuaje de Ángela Aguilar

Luego de que se revelara la supuesta boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la intérprete de “Qué Agonía” optó por mostrar su tatuaje realizado en el dorso de la mano. Lo curioso fue que se tratan de dos letras que hacen referencia a su pareja: CN en alusión a Christian Nodal.

Durante la entrevista con la revista Quién, la propia Ángela se encargó de desmentir los rumores sobre su aparente casamiento con Nodal, a su vez que dejaba ver por primera vez su tatuaje en referencia al ídolo del regional mexicano ubicado en el dorso de su mano.

Por si fuera poco, la hija de Pepe Aguilar decidió posar en una sesión de fotos para la revista Quién, realizada por el fotógrafo Alberto Newton, en donde se pueden observar las letras “CN” hechas con una tipografía delicada y al detalle.

Al mismo tiempo, el tatuador italiano Alessandro Capozzi, quien fue el encargado del diseño, publicó un video donde se le puede ver tatuando a la hija de Pepe Aguilar.

Fue la misma Aguilar quien se encargó de contar a sus seguidores que este no es el primer tatuaje que lleva en su cuerpo. Además de las iniciales del exnovio de Cazzu, también lleva el número 11, ya que es una fecha que simboliza el nacimiento de Nodal (11 de noviembre de 1999) y el fallecimiento de su abuela (25 de noviembre de 2020).

