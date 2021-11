Desde que trascendió que Christian Nodal fue vetado por la compañía disquera Universal Music, los fanáticos del cantante y compositor mexicano están preocupados por la carrera del artista, sin embargo, él negó los rumores y explicó el conflicto con la casa discográfica. Entonces, ¿qué sucedió realmente?

El vínculo contractual del intérprete de ‘Botella tras botella’ con Universal Music y Fonovisa Records, que es una división de Universal Music Latin Entertainment, empezó en 2017 a través de JG Music, sello discográfico de Jaime González, padre y representante legal del cantante.

Cuando el contrato terminó y se negociaba la renovación, JG Music presentó las inconformidades de Christian Nodal con la esperanza de llegar a un acuerdo, pero eso no sucedió, así que mientras la empresa de González demandó a Universal-Fonovisa por incumplimiento de contrato, el artista continuó con sus presentaciones y colaboraciones.

El 2 de noviembre de 2021, el periodista de espectáculos Gil Barrera reveló que Universal Music recurrió a la AMPROFON (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas) para evitar que otras empresa, artista o empresarios puedan colaborar con Christian Nodal.

Por lo tanto, se dio a conocer que, si se divulgaba, distribuía y/o vendía la imagen del cantante, sus canciones y videos, o se entablaba una relación empresarial con el artista originario de Caborca, Sonora se ganarían una multa que asciende de aproximadamente 3 millones de pesos mexicanos.

Christian Nodal, quien en esta imagen aparece en uno de sus conciertos, negó el veto de Universal Pictures (Foto: Christian Nodal / Instagram)

CHRISTIAN NODAL NIEGA EL VETO

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Christian Nodal negó el veto: “Bueno, mi gente, quise hacer este En vivo porque está sucediendo algo cabrón y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera, estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal”.

“Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso. Tengo un papel, tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos vigente, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala. Así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas. Así les ha pasado a muchos artistas más”, aclaró el novio de Belinda.

Asimismo, el artista aprovechó para agradecer a sus seguidores por las muestras de apoyo y su asistencia a sus conciertos. “Quiero hacer consciencia de esto, quiero dejárselos muy claro a ustedes y quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, amor, gracias por las fechas que hemos tenido, por todos los shows, gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida”.

“Así que tranquilos, hay Christian Nodal para rato, no van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera, esperen muy pronto música nueva, esperen muchas sorpresas y esperen los mejor. Los amo mucho, Dios los bendiga, les agradecería mucho que me ayuden a difundir este mensaje porque mucha gente todavía está pensando que es realidad lo que se ha dicho en los medios”, agregó.

BELINDA APOYA A CHRISTIAN NODAL

Después de que Christian Nodal explicara su conflicto con la compañía disquera Universal Music, Belinda le mostró su apoyo a su novio y prometido compartiendo el video del en vivo en sus historias de Instagram.

“Así se habla”, fueron las palabras que la también cantante eligió para demostrándole a sus seguidores su apoyo total hacia el cantante.