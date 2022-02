La noticia de la separación de Belinda y Christian Nodal dejó a todos en shock, pues eran una de las parejas más sólidas del espectáculo, además de mostrarse muy cariñosos en las redes sociales. Fue el cantante quien dio a conocer el final de su relación. Aunque no dio motivos, algunos días después salieron a la luz imágenes de él en la casa de su ex novia, María Fernanda Guzmán, cuando aún mantenía una relación con la estrella del pop.

Aunque ni Christian Nodal ni Belinda han dado detalles de su repentina separación, en Internet se empezó a especular que la razón habría sido una supuesta petición de la cantante para un préstamo de millones de pesos para pagar al SAT, al que el intérprete de “Adiós amor” se habría negado. No obstante, las imágenes de Nodal en la casa de María Fernanda Guzmán habrían sido el detonante del final del romance de dos años.

Fue en el programa “Ventaneando” en donde se dieron a conocer varios detalles sobre la visita que hizo Christian Nodal a la casa de su ex novia cuando aún sostenía una relación amorosa con Belinda. A continuación, te contamos más detalles al respecto.

La artista le habría pedido un préstamo de 4 millones de dólares a Christian Nodal (Foto: Belinda / Facebook).

LAS IMÁGENES DE CHRISTIAN NODAL EN LA CASA DE SU EX NOVIA

De acuerdo con programa, Nodal acudió a la casa de su ex pareja María Fernanda mientras Belinda estaba de viaje en Nueva York, lo que podría haber sido la causa de su enojo y separación. “Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó Pati Chapoy.

En redes sociales se difundieron las imágenes en las que supuestamente se comprueba que el cantante estuvo en la casa de Guzmán. En una foto aparece sentado en un sillón, cubriéndose la cara, junto a su ex cuñado, aunque a este solo se le ven los tenis y el pantalón.

La foto de Christian Nodal en la casa de su ex novia María Fernanda Guzmán (Foto: Reinaveenenosa/Instagram)

LA DEFENSA DE LOS FANS DE BELINDA

Luego que se viralizaran las fotografías, los fans de Belinda ya han reaccionado con múltiples críticas contra el cantante de regional mexicano, y muchos piensas que Nodal le había sido infiel a la estrella del pop. “Nodal de visita en la casa de su ex. Qué bueno que Beli decidió tomar su camino y dejar a este inmaduro poco hombre. Te amamos Beli”, escribió uno de los seguidores de la cantante.

“Vergüenza que Nodal cambie a Beli”; “Todavía saca su comunicado y deja quedar mal a Belinda”, se lee en otros comentarios.

Lo cierto es que ambos pidieron a sus seguidores que respeten la decisión que tomaron. Eso sí, Christian Nodal advirtió a los fans de Belinda que se queden con las cosas bonitas de su relación, pues luego no podrán defenderla. ¿A qué se referirá?