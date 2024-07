El pez por la boca muere y, en esta ocasión, el que parece que se está metiendo en aguas turbias es Christian Nodal. Como si no fuera suficiente todo el escándalo que surgió tras su separación de Cazzu y su nueva relación con la joven cantante Ángela Aguilar, ahora el intérprete mexicano vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales. Tras revelar quién es la próxima artista con la que quiere colaborar, ha desatado una tormenta de críticas. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?

Actualmente, se encuentra en su gira “Pal’ Cora Tour 2024″ que ha llegado a Europa. Luego de su paso por países como Suiza, Inglaterra y Francia, Nodal se encuentra, desde el pasado 5 de julio, brindando shows en diversas ciudades de España como Madrid, Gran Canaria y próximamente Barcelona y Marsella.

En medio de esta ajetreada agenda, sus recientes declaraciones han vuelto a ponerlo en el centro de la polémica, y los fanáticos no han dejado de hablar sobre sus palabras y sus implicaciones.

EL DUETO QUE QUIERE HACER CHRISTIAN NODAL

¡Ay, Christian Nodal, siempre dando de qué hablar! Durante una reciente entrevista con Diario AS, el intérprete de “Botella tras Botella” fue preguntado sobre con quién le gustaría hacer su próxima colaboración musical. Sin pensarlo dos veces, Nodal respondió que ansiaba trabajar con la talentosa argentina Nathy Peluso.

Nathy Peluso junto a Cazzu y Bizarrap en una fiesta (Foto: Nathy Peluso / Instagram)

“Admiro mucho su trabajo y la forma en que mezcla géneros”, declaró el cantante, causando un revuelo inmediato en las redes sociales.

Y aunque la respuesta parecía de lo más inofensiva, los fans y curiosos no tardaron en notar la omisión de un nombre muy importante: su actual pareja, Ángela Aguilar. ¿Un simple olvido o una revelación inconsciente sobre sus verdaderos sentimientos? Las especulaciones no se hicieron esperar, y muchos se preguntaron si esto no sería una señal de la “perspectiva” que tiene Nodal sobre Ángela.

Más allá de la omisión, lo que realmente encendió las alarmas fue otro comentario del cantante. Nodal confesó que está “traumado” con una canción de Peluso, una frase que muchos usuarios señalaron como muy similar a lo que dijo sobre Cazzu antes de iniciar su relación con la también argentina hace unos años. ¡Qué casualidad!

Para algunos, estas declaraciones no solo muestran la admiración de Nodal por la música de Nathy Peluso, sino que también podrían indicar una posible atracción del cantante mexicano hacia la artista sudamericana. Con su historial amoroso, no sería la primera vez que una colaboración musical termina convirtiéndose en algo más personal.

Así que, mientras esperamos ver si esta colaboración con Nathy Peluso se convierte en realidad, no podemos evitar preguntarnos: ¿será que Christian Nodal está siguiendo un patrón con las argentinas? ¡El tiempo lo dirá!

CHRISTIAN YA HA COLABORADO CON ÁNGELA AGUILAR

Para aquellos que están siguiendo de cerca la carrera y vida amorosa de Christian Nodal, no es ningún secreto que ya ha colaborado anteriormente con Ángela Aguilar. De hecho, su primer dueto fue mucho antes de que comenzaran su relación sentimental.

En 2020, los dos talentos se unieron para el exitoso tema “Dime cómo quieres”, una canción que no solo conquistó las listas de popularidad, sino que también consolidó la química artística entre ambos. Así que, simplemente podría tratarse de que Nodal ya sabe cómo es colaborar con su pareja, y quiere nuevos retos profesionales.