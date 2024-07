¿Nuevos miembros en la familia Nodal? El cantante mexicano ha estado haciendo caso omiso a las críticas sobre su romance con Ángela Aguilar. Actualmente, el intérprete de “Limón con sal” se encuentra de gira por Europa, mostrando que su música sigue siendo relevante a pesar de las controversias. Lo que ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales es la llegada de una persona totalmente desconocida a su círculo cercano.

Fueron semanas de polémicas, pero todo hace indicar que Christian Nodal lo ha llevado muy bien. Tras las críticas en su contra por terminar su relación de más de 2 años con Cazzu, el intérprete de éxitos regionales decidió cambiar de aires y programó una gira por el Viejo Continente.

Pero, tranquilos, que no se trata de la llegada de un nuevo hijo o algo por el estilo. ¿Entonces? Pues, hablamos de Chichí, la nueva mascota del ahora exnovio de Cazzu.

¿QUÍEN ES CHICHÍ, EL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA DE CHRISTIAN NODAL?

No se trata de un nuevo heredero o algún familiar humano, sino más bien una nueva mascota. Y es que Chichí no es más que el perrito cocker spaniel color café que acompaña a Nodal en su viaje por Europa.

Eso sí, de momento no se sabe si es un regalo hecho por su pareja Ángela Aguilar, quien también es conocida por su amor por los animales. En tanto, recordemos que la heredera de Pepe Aguilar se encuentra en Texas junto a su familia, pues estuvo presente en el evento de su padre llamado “Jaripeo sin Fronteras”.

Chichí acompaña a Nadal en su tour en Europa (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Y aunque Nodal se encuentre a miles de kilómetros de ella en su tour “Pa’l Cora” , no queda duda de que esta pareja sigue dando de qué hablar.

Basta con ver algunas fotografías en Instagram para darnos cuenta de que Nodal es bien cariñosa con su nueva mascota. “Gracias por un fin de semana Pa’l Cora. Zurich, London y Paris los amo y espero verlos pronto”, enfatizó la también expareja de Belinda a través de redes sociales.

En otra imagen adorable, el artista fue visto cargando a su perrito en un aeropuerto. El cachorro ya está habituado a los aviones privados y al estilo de vida jet set.

El cantante mexicano junto a su mascota Chichí (Foto: Christian Nodal / Instagram)

“Chichí y yo estamos listos pa’ ustedes España”, puntualizó Nodal al lado de una postal totalmente emotiva. ¿Una prueba más de que el perro es el mejor amigo del hombre?

LA VERDAD SOBRE LA PRESUNTA BODA DE CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR

Durante una entrevista con la revista Quién, Ángela abordó los rumores y negó rotundamente haber celebrado su boda con Christian Nodal en Italia.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, indicó.

En cuanto a su decisión de hacer público su romance con Nodal, la joven de 20 años fue contundente y afirmó que no le debe nada a nadie. “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Cabe mencionar que, hace unas semanas, Christian Nodal sorprendió al anunciar el fin de su relación con Cazzu, lo que generó críticas y rumores de infidelidad que el cantante mexicano negó.

Ángela Aguilar ha estado en boca de todos desde que confirmó su romance con el también cantante Christian Nodal (Foto: Ángela Aguilar / Facebook)

Posteriormente, la revista ¡Hola! confirmó que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban saliendo, publicando una imagen en la que el cantante abraza a la hija de Pepe Aguilar.

Tras la divulgación de su relación, Ángela Aguilar afirmó que su romance no era reciente. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, indicó en ese entonces la cantante a la revista Hola!