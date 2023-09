La gira de reencuentro de RBD es seguida por millones de fans, que están pendientes de su recorrido, pero la buena salud no los acompaña del todo a sus vocalistas. Luego de que Anahí sufriera un problema en el oído, ahora Christopher Uckermann confesó que no se había sentido bien. ¿Qué le sucedió?

Antes del concierto del 1 de septiembre, en el Madison Square Garden de Nueva York, el actor y cantante de 36 años subió una historia en su cuenta de Instagram, que preocupó a millones de fanáticos de la banda y de la telenovela Rebelde.

“Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”, escribió la celebridad.

¿CUÁL ES EL SERIO PROBLEMA DE SALUD QUE PADECE CHRISTOPHER UCKERMANN?

Christopher Uckermann, el intérprete de Diego en la telenovela “Rebelde”, luego de enviar el mensaje la noche del 1 de septiembre y dar el concierto en Nueva York, decidió explicar a sus seguidores cuál es el tema de salud que lo aqueja.

A través de un video, explicó que tiene problemas con la glándula tiroides. Esto le viene generando malestar desde hace un tiempo, el cual se ha incrementado con la agotadora gira de RBD.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”, detalló después de agradecer a quienes asistieron al concierto.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo, para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte”, añadió el artista.

Uckermann reiteró su agradecimiento por el cariño del público, pues dice que eso lo ayuda a darlo todo en el escenario.

“Una vez que estuve en el escenario y sentí la energía de la gente me levantaron y fue cantar con todos, pasarla muy bien, nos fundimos en la energía esa noche (…) Somos guerreros, aquí estamos, espero mañana sentirme mejor”, sentenció.

Maite Perroni reaccionó a la publicación de su compañero: “Te admiro mucho, eres un ejemplo”.

CHRISTOPHER UCKERMANN Y EL OTRO LADO DE LA VIDA DE LOS ARTISTAS

Christopher Uckermann, a raíz de su problema con la tiroides, reflexionó sobre el lado de la vida de los artistas, que el público no ve.

“Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero es duro, un tour es duro, andas de arriba para abajo, a veces no dormimos (…) Esto es lo real en un tour”, comentó.