Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a uno de los hijos que esperaban. La modelo estaba embarazada de mellizos y tan solo ha nacido con vida la niña.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, se puede leer en el inicio del comunicado que compartieron en conjunto en sus redes sociales.

A pesar de la tristeza del momento, se mostraron agradecidos a los doctores “por su cuidado y apoyo”. “Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, termina el mensaje en el que dieron a conocer la lamentable noticia.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando el futbolista y su pareja anunciaron en redes sociales el embarazo de la influencer. “Encantados de anunciar que estamos esperando mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros”, escribieron en aquel entonces junto a una fotografía de ambos mostrando las ecografías de sus hijos.

Detrás de la popular pareja, hay una historia con luces y sombras. La vida de la modelo nacida en Argentina no siempre estuvo rodeada de lujos y fama.

¿Quién es Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez nació en Argentina, pero vivió casi toda su vida en el norte de España, en Jaca, y según se sabe fue ahí donde consiguió su primer empleo como camarera.

“Vivía rodeada de montañas. Hacíamos muchas excursiones. Un estilo de vida saludable, basado en el respeto a la naturaleza. Mi hermana Ivana se ocupaba mucho de mí, íbamos juntas a un colegio de monjas”, confesaba a ¡Hola! en una entrevista Rodríguez.

¿Dónde conoció a Cristiano Ronaldo?

Tras mudarse a la capital de España, consiguió un puesto como asistente de ventas en uno de los locales de la famosa marca Gucci, lugar que le cambiaría la vida tras una visita inesperada de Cristiano Ronaldo.

En una entrevista con la revista Elle, la modelo recordó muchos detalles del día que conoció al portugués a fines de 2016, cuando el delantero todavía jugaba en el Real Madrid.

“El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’. Días después, nos volvimos a ver en el evento de otra marca. Fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi entorno de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”, relató.

Comenzaron a salir de manera secreta; sin embargo, a mediados de 2016, un fotógrafo captó a CR7 paseando por Disney París acompañado por una misteriosa acompañante. Tiempo después se descubriría que se trataba de Georgina, quien se disfrazó con peluca y antejos para ocultar su identidad.

En mayo de 2017, oficializaron su relación con una tierna fotografía en sus redes sociales. En la imagen, Ronaldo aparece abrazando a su pareja y acariciando su vientre, lo que hizo sospechar a sus seguidores de que podrían estar esperando un bebé.

Alana: su primera hija en común

Las sospechas resultaron ser ciertas. En noviembre de ese mismo año Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dieron la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina.

¿Cuántos hijos tienen la modelo y el futbolista?

Cristiano Ronaldo es padre de cuatro hijos, y ahora con el nacimiento de la bebé, de cinco hijos: El mayor, Cristiano Jr. tiene 11 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; y la pequeña Alana Martina, la primera hija en común del futbolista con Rodríguez. La pareja no ha anunciado el nombre de la recién nacida.

“Ni Cristiano, ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, comentó Gio en una entrevista con El País respecto a sus hijos.

Su serie en Netflix

La popularidad de Georgina creció más con el estreno de su serie en la plataforma de Netflix llamada “Soy Georgina”, en la que cuenta intimidades de su vida, y de su unión con CR7.

La serie, disponible desde enero del 2022, está enfocada en cuatro facetas más importantes en la vida de la socialité: su familia, su religión, su influencia en redes sociales y una personalidad generosa.

¿A qué se dedica Georgina Rodríguez?

A lo largo de estos últimos años, la hemos visto de presentadora en Italia y participando en algunos programas de televisión. Además, está ligada a la industria del modelaje, pues la hemos visto ser la imagen de reconocidas marcas.

