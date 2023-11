Marc Anthony cada vez más está enamorado de Nadia Ferreira, a quien no dudó en dedicarle un tema en pleno concierto; si bien, es una de sus tantas muestras de amor, esto no tendría nada que extrañarnos si es que antes no se la hubiera cantado a su exesposa Jennifer López.

Cabe señalar que la dedicatoria de amor del artista a la madre de su séptimo hijo la realizó en pleno show en Puebla, México, donde los miles de asistentes se sorprendieron y emocionaron.

EL TEMA QUE MARC ANTHONY LE CANTABA A JLO PERO AHORA ES PARA NADIA FERREIRA

La canción que le dedicó Marc Anthony a Nadia Ferreira es “Tu amor me hace bien”, un tema que había escrito para Jennifer López y se estrenó el 12 de septiembre de 2005. Como se recuerda, él estuvo casado con la madre de sus mellizos por ocho años, de 2004 a 2012.

Cuando Jennifer López y Marc Anthony llegaron a la 11ª Entrega Anual del Latin Grammy, el 11 de noviembre de 2010 en el Mandalay Bay Events Center dentro del Mandalay Bay Resort & Casino en Las Vegas (Foto: Robyn Beck / AFP)

Debido a que el tema estaba dirigido a la reina de belleza, el cantautor tuvo que cambiar una palabra: Lolita por bellita; y es que el salsero le decía Lola a JLo. Por tanto, las letras que eran: “Ay Lolita linda eres mi tesoro”, quedaron de esta forma: “Ay bellita linda eres mi tesoro”.

Marc Anthony cantando "Tu amor me hace bien" a Nadie Ferreira (Foto: Univision)

En dicho concierto se encontraba, como siempre en primera fila, la paraguaya, quien al escucharlo se emocionó y le dijo muy sonriente: “¡Te amo!”, mientras Marc le contestó: “Es que me vueles loco”, mirándola fijamente dese el escenario.

Desde que oficializaron su relación, las dos celebridades no han dudado en derrochar y gritar su amor a los cuatro vientos, no sólo en redes sociales, sino a todos los eventos a los que van. Ellos se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami.

Nadie Ferreira emocionada al escuchar el tema que su esposo le dedicó (Foto: Univision)

LAS LETRAS DE “TU AMOR ME HACE BIEN”

Te quiero así, deliciosa e insospechada

Porque creo en tu palabra

Porque yo siento que aún te necesito

Porque me alteras las ganas

Te quiero así estruendosa y delicada

Entre alegría y nostalgia

Porque me gusta tenerte vida mía

Y no quiero que te vayas





Porque el amor cuando es verdad sale del alma

Nos aturde los sentidos

Y de pronto descubrimos que la piel

Se enciende en llamas





Bien tu amor me hace bien

Tu amor me desarma

Ay! Tu amor me controla

Me endulza, me encanta

Pero bien tu amor me hace bien

Tu amor me desarma

Ay! Tu amor me controla

Me vence, me amarra





Mira que me hace bien ay! Que me hace bien

Te quiero así tan precisa, equivocada

Con tus detalles que matan

Porque tenerte a mi lado me hace fuerte

Si eres mi reina y mi espada

Te quiero así cuando ríes cuando callas

Porque al caer me levantas

Porque mi voz y mi espíritu se agita

Cuando dices que me amas

Porque tu amor como es verdad me vuelve el alma

Me despierta los sentidos

Y de pronto descubrí que aquí en mi piel

Se enciende mi alma





Bien tu amor me hace bien

Tu amor me desarma

Ay tu amor me controla

Me endulza, me encanta

Ay como te quiero

Ay como te adoro

Ay Lolita linda, tu eres mi tesoro