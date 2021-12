Durante sus inicios en la actuación, Carmen Salinas, tuvo que atravesar por varias situaciones que le permitieron conocer cómo era realmente el mundo artístico, así como el comportamiento que tenían por aquellos años las reconocidas actrices de grandes películas mexicanas. Uno de estos casos anecdóticos fue el que vivió la recordada “Corcholata” con María Félix.

Carmen Salinas fue una de las actrices más famosas de México y que conquistó a su público durante más de 60 años participando en varias películas e innumerables telenovelas que la llevaron a convertirse en una figura representativa de las producciones de Televisa.

La actriz demostró su gran talento y carisma en telenovelas como “La vecindad”, “María Mercedes”, “María la del barrio”, “Mi pequeña traviesa”, “Abrázame muy fuerte”, entre otras que se volvieron las favoritas del público en distintos países. Una de sus últimas producciones en las que participó fue “Mi fortuna es amarte” donde interpretó a la señora Margarita o también conocida como ‘Magos’.

La alegría y bondad de Carmen Salinas quedará en el recuerdo de sus miles de fans, luego que el pasado 9 de diciembre la actriz falleciera a consecuencia de un derrame cerebral el cual fue producido por una hipertensión.

Carmen Salinas dejó un gran legado en el mundo de la actuación y las telenovelas en las que participó aún pueden verse en algunos países. También dejó varias anédcotas, algunas de las cuales las mencionaba en su canal de YouTube.

LAS VECES QUE CARMEN SALINAS FUE HUMILLADA POR MARÍA FÉLIX

Si bien Carmen Salinas fue una de las actrices más reconocidas en todo el mundo, durante sus inicios sufrió algunos inconvenientes con grandes actrices de la época quienes ya habían logrado ubicarse entre las más aclamadas del público.

Con el tiempo pudo trabajar al lado de actrices como Dolores del Río y María Félix, donde poco a poco iba ganando experiencia en el mundo de la actuación y qué mejor que con reconocidas estrellas del cine mexicano.

Fue en el 2020 cuando la propia Carmen Salinas reveló mediante su canal oficial de YouTube lo que ocurrió cuando pudo conocer a María Félix, según informó Infobae.

En ese sentido, señaló que en su momento la famosa manager de artistas Fanny Schatz la invitó a dar un show en un local nocturno al norte de México, en Rosarito, un evento donde también acudiría María Félix. Por aquella época Carmen Salinas iniciaba su carrera en la actuación.

El show consistía en la presentación de un grupo de rock, luego Carmen Salinas saltaría al escenario con el número de imitaciones y, finalmente, María Félix cerraba el evento interpretando canciones de Agustín Lara.

“Me acuerdo que antes de subirnos por las escaleras al avión, un reportero nos dice ‘por favor señora María Félix ¿me permite tomarle una foto?’. Entonces yo me atrevo a ponerle la mano en la cintura y ¿qué creen que me dice? ‘quítame la mano, no me vayas a ensuciar’. Dije ay dios y que le quito la mano”, señaló Salinas con la alegría que la caracterizaba.

Pero el hecho de conocer a María Félix era algo impresionante para Carmen Salinas quien hizo un gran sacrificio para comprarse un abrigo nuevo, una maleta y ropa para lucir presentable para la ocasión.

Otro hecho que ocurrió con María Félix, según relató Salinas, fue cuando ella se sentó al lado de la recordada actriz.

La actriz se ganó el cariño y respeto del público y sus colegas, que la llamaban "madre"

“Era un salón grande, ella tenía un biombo muy bonito y se estaba cambiando del otro lado. Después viene Fanny Schatz y me dice ‘dice La Doña que saques esta gente de aquí’ dije no, no la puedo sacar”, explicó Carmen Salinas.

Un tercer hecho tuvo lugar en el restaurante del hotel donde ella quiso acompañar en el desayuno a Félix.

“Voy y me siento a un lado de ella y me cuestiona ‘¿quién te dijo que te sentaras?’ le dije, es que como la vi sola señora dije le voy a hacer compañía a la señora María y me dijo ‘no no no, vete por allá a sentar que estoy esperando gente muy importante’ y me corrió de la mesa”, agrega Salinas.

¿QUÉ HIZO MARÍA FÉLIX POR CARMEN SALINAS?

Pero no todo lo que vivió Carmen Salinas, durante sus inicios, con María Félix fue negativo, pues, la actriz que interpretó el papel de la “Corcholata” también recordó cuando la actriz del cine mexicano la invitó a Tijuana.

Antes de ello, pasaron por una tienda departamental de lujo y le regalarle diversos artículos costos a Salinas.

¿QUIÉN ES MARÍA FÉLIX?

La primera actriz, María Félix, es una digna representante del cine mexicano. Con una impresionante trayectoria actoral (en Europa y México), e innegable belleza, la estrella de todos los tiempos destacó en cada una de las producciones que participó, por lo que hoy es considerada un ícono internacional.

En 1960 fue la cuarta mujer más fotografiada del mundo, solo después de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich. Y es que esta mujer tenía una personalidad cautivadora e imponente que la catalogó como ‘’un ser monstruosamente perfecto’', según Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo.

A pesar de haber dejado este mundo hace casi 20 años, María Félix continúa presente a través de sus trabajos y curiosas declaraciones en diversas entrevistas. Justamente un video en el que habla sobre los motivos por los que nunca participó en una producción de Hollywood, está dando qué hablar en redes sociales.