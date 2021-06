Hace más de dos meses, el 5 de marzo, Gonzalo Peña fue acusado por Daniela Berril de haber sido cómplice de la violación que sufrió por parte del amigo del actor Eduardo Ojeda. Según la denuncia que presentó la actriz y presentadora, los hechos sucedieron el 14 de marzo de 2020 durante una reunión con amigos en Acapulco, México, y a raíz de que sintió que las autoridades no tomaban cartas en el asunto decidió exponer el caso en sus redes sociales para ejercer presión.

Tras hacerse pública la acusación, el histrión que daba vida a Mariano Rueda en “Qué le pasa a mi familia” fue suspendido por Televisa, que emitió un pronunciamiento en su cuenta de Twiter. Mientras la noticia causaba revuelo en el mundo del espectáculo, él optó por guardar silencio y se le perdió el rastro.

A continuación, te contamos dónde se encuentra el actor, si se ha pronunciado sobre el caso, qué ha dicho y si se contactó con Berril.

El actor guardó silencio tras la acusación en su contra. (Foto: Las Estrellas)

¿DÓNDE ESTÁ GONZALO PEÑA?

Tras haber sido acusado de tener responsabilidad en el presunto delito de violación y aprovechando que se realizaban las investigaciones, Gonzalo Peña dejó México y se fue a su natal España.

Fue en el país que lo vio nacer donde habría tomado valor para hablar con la verdad y respaldar la denuncia que hizo Daniela Berril.

“Gonzalo Peña ya rindió una declaración. Hizo dos declaraciones: una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra [España]. Esas declaraciones, al ser ante notario público, tienen una validez legal; y la que hace ante los abogados también tiene una validez porque sus abogados son parte de la investigación. Gonzalo Peña dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela”, dio a conocer a “Ventaneando” Xavier Olea, abogado de la actriz.

Precisó que, aunque haya colaborado con la justicia, el histrión continuará como imputado. “Hay una figura que se llama violación por omisión; es decir, que no hizo nada. De eso está acusado y está acusado de un abuso sexual que sucedió previo al evento de la violación”.

En otro momento, el letrado explicó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero es la que debe tomar las acciones. “Fue un ejercicio de honestidad, de lealtad, de apoyo a Daniela, de hacer las cosas bien y es lo que platicamos con sus abogados que era lo correcto que tenía que contar lo qué pasó”.

El actor decidió colaborar con la justicia sobre la denuncia de violación que interpuso Daniela Berril. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO DANIELLA BERRIL SOBRE LA DECLARACIÓN DE PEÑA?

Respecto a la declaración que hizo Peña, respaldando la declaración de la actriz, Daniela dijo estar muy tranquila y servirá para apelar el caso. “Sentí más paz porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo. Me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente [crea] porque mucha gente aún seguía dudando; y a mí me seguían llegando comentarios todavía negativos y teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”.

Asimismo, contó que el español de 32 años le pidió disculpas por lo ocurrido. “Gonzalo sí me mandaba mensajes, Gonzalo sí me pidió perdón, tengo los mensajes: ‘Perdóname, aunque no sé qué hice yo’. Como que se quiso lavar, pero pidió perdón”, indicó.

La actriz se siente más tranquila con la declaración de Peña. (Foto: Daniela Berril / instagram)

APELACIÓN DEL CASO

Tras lo declarado por Gonzalo Peña, los abogados de Berril presentarán un recurso de apelación para señalar que aunque el ADN de Eduardo Ojeda no coincide con el material genético encontrado en el cuerpo de la actriz, “técnicamente no implica que el hecho de violación no haya existido”.

“Ella misma siempre dijo que el señor no terminó [eyaculó]; entonces no necesariamente había material genético de él, eso es lo que nosotros estamos atacando”, manifestó Olea.