Si tenemos en cuenta los antecedentes de cada uno de los participantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, es probable que elijamos a Mario Bezares como uno de los más polémicos, si es que no es el que encabezaría esa lista. El comediante fue sospechoso en la muerte de Paco Stanley e incluso estuvo preso, pero salió en libertad por falta de pruebas y hasta la actualidad no se supo quién fue el responsable de aquel asesinato que enlutó México en el año 1999.

Cuando “Mayito” empezó al lado de Stanley tenía 36 años. Si bien no era alguien tan joven, tampoco era alguien demasiado mayor. Lo que sí es cierto es que lucía normal para su edad, mientras que ahora, como es normal, ya se nota que pasaron los años por él. En el reality show de Televisa lo vemos como una persona que en la actualidad tiene 65 años y está bien, pues durante todo ese tiempo es normal que uno vaya creciendo y que se salgan algunas cuantas canas y arrugas.

Los más jóvenes fanáticos de este programa puede que no sepan mucho la historia de él o que no lo hayan visto en sus inicios en la televisión, por lo que no saben su historio ni cómo lucía por aquellos años, en los que formaba parte de uno de los programas de comedia más importantes de México, tanto cuando estuvo en las filas de Televisa, como cuando estuvo en TV Azteca, pues es preciso recordar que él acompañó a Stanley cuando cancelaron “Pácatelas” y luego fue contratado por la competencia, estrenando un show llamado “Una tras otra”.

Por ello, en este artículo repasaré cómo es que se veía Mario Bezares en aquellos años cargado de juventud y de alegría, haciendo dupla con Paco Stanley. Si quieres ver las fotos, no dudes en continuar con la lectura de la nota.

¿CÓMO SE VEÍA MARIO BEZARES CUANDO ERA JOVEN?

En 1995, Mario Bezares comenzó una carrera artística al lado de Paco Stanley, quien le dio la oportunidad de integrar su programa cómico en “Pácatelas”, programa emitido por la cadena Televisa. Allí, el joven comediante se dio a conocer a todo México y comenzó a recibir muestras de cariño del público, que le dio su aceptación, lo cual le valió para continuar por algunos años en el show.

Mario Bezares en el programa "Pácatelas", que se emitió por Televisa entre los años 1995 y 1998 (Foto: Televisa)

Cuando Paco Stanley no continuó en Televisa, en 1998 fue contratado por TV Azteca y se llevó consigo a Mario Bezares, quien se había convertido en su dupla de comedia tras varios años exitosos. La cadena mexicana tuvo altos índices de rating con su programa llamado “Una tras otra”. Sin embargo, todo terminó cuando en junio de 1999 fue asesinado la principal figura del show cómico. Incluso, “Mayito” fue uno de los principales sospechosos y estuvo más de 1 año preso.

Mario Bezares alejándose de Paco Stanley, quien le estaba haciendo una broma en el programa "Una tras otra" (Foto: TV Azteca)

Al salir de la cárcel en 2001, Mario Bezares fue contratado nuevamente por TV Azteca, televisora a la que pertenecía cuando falleció Paco Stanley. La empresa le dio la oportunidad de tener su programa propio, el cual fue titulado “Ya llegó Mayito”. Si bien al inicio tuvo buenos resultados, posteriormente todo fue decayendo y el show terminó de emitirse en 2002.

En 2001, tras salir de la cárcel, Mario Bezares tuvo su programa propio llamado "Ya llegó Mayito" (Foto: TV Azteca)

VIDEO DE MARIO BEZARES CUANDO ERA JOVEN