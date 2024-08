Telemundo mantuvo a Adamari López como una de sus principales figuras en los programas matutinos durante 11 años. No obstante, la puertorriqueña de 53 años, quien fue la imagen de “Hoy Día”, fue despedida de forma abrupta hace más de un año de manera inesperada. ¿Qué recuerdos agridulces conserva de su tiempo como estrella en esa cadena televisiva y cuál fue uno de los momentos más dolorosos? Adamari lo reveló recientemente.

Tras su paso de más de 10 años en Telemundo, Adamari no se resignó y logró mudarse a Univision. A día de hoy, la exesposa de Luis Fonsi conduce “Desiguales”, un programa totalmente diferente al magazine de su excasa televisora y en el que pudo hacer catarsis de lo que fue su antiguo trabajo en Telemundo.

Adamari López dejó de ser trabajadora de Telemundo a mediados de 2023 (Foto: Adamari López / Instagram)

A medida que pasa el tiempo y reflexiona con mayor claridad, la expareja de Toni Costa admite sin reservas que, a pesar de los logros profesionales que le brindó el programa matutino, había un aspecto personal que le causaba profundo dolor durante su tiempo en el show.

Y si bien fue su despido fue una etapa difícil de procesar, en la actualidad siente que puede tocar ese tema de su pasado sin que le produzca dolor o angustia.

ADAMARI LOPEZ Y LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE VIVIÓ EN “HOY DÍA”

Durante su conducción en su espacio en Univision, la puertorriqueña de 53 años contó que poseía ciertas facilidades durante su actividad en el canal, pero que lastimosamente se perdía el tiempo de escuela con su hija por estar en la conducción de “Hoy Día”.

“Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8.30, 9 ó 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa. La mayoría de las veces quien va es la mamá, a veces el papá iba, si no estaba trabajando. Pero yo casi nunca podía ir”, sostuvo la boricua con tristeza.

Por tal motivo, Adamari intentaba, siempre que el trabajo se lo permitiese, acordar con las profesoras de turno a ver si podía realizar actividades cerca al mediodía. No obstante, esto resultaba muy difícil, generado que se pierda momentos importantes de su pequeña Alaïa en la escuela.

“Siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba”, indicó Ada acerca de su pequeña. “Recuerdo el primer día que fui, ella solamente me miraba, se me acercaba, me tocaba...”, adicionó.

Sea como fuere, parece que su nueva rutina en “Desiguales” le da las facilidades para pasar más tiempo con su primogénita, quien es además fruto de su amor con Toni Costa.

De hecho, la exfigura de Telemundo puede realizar algunas acciones como llevar a la propia Alaïa a la escuela, algo que hasta hace un año le era imposible debido a su etapa como conductora central.

DATOS PERSONALES DE ADAMARI LÓPEZ