A lo largo de los años, Televisa ha lanzado al estrellato a varias figuras representantitas del canto y la actuación, pero también hay quienes alcanzaron cierto éxito y luego no pudieron mantenerlo con el tiempo, dejando estancada su carrera artística, como es el caso de Joselyn Tiburcio, quien se hizo conocida en el 2010.

Cuando solo tenía 10 años, esta ahora jovencita fue parte del programa “Pequeños gigantes”, el cual congregaba a varios niños con talento para el canto, en una especie de reality show. Allí se ganó el corazones de muchos interpretando diferentes canciones y se creía que tendría un futuro prometedor, pero no fue así.

Con el pasar del tiempo, la carrera de cantante de Joselyn se fue estancando y, por cosas de la vida, tuvo que decidir que regresaría a su vida normal, como la de cualquier niña o adolescente, así que se dedicó a la escuela y ahora, casi 14 años después, tiene un trabajo común, en una cadena de cines muy famosa en México.

EL NOMBRE DE JOSELYN TIBURCIO VUELVE A SER ESCUCHADO

De un momento a otro, una chica de nombre Joselyn Abril Tiburcio empezó a ganar mucha interacción en su cuenta de TikTok, pero no de la forma habitual en lo que lo hacía, sino que muchas personas en comentarios le preguntaban si es que ella era la una de las niñas que participó en el programa del 2010, “Pequeños gigantes”.

Después de tantas preguntas, ella misma publicó un video para dar su respuesta y, efectivamente, reconoció que ella es la misma niña que hace más de una década brillaba en los escenarios de Televisa representando a su natal Veracruz. Lo diferente es que ahora ya no trabaja cantando, sino en la cadena Cinépolis.

¿QUÉ PASÓ CON JOSELYN TIBURCIO?

En el video que publicó en TikTok, la joven fue contando un poco su historia y empezó afirmando que, cuando era niña, las cosas le fueron muy bien ya que se le dio la oportunidad de cantar en varias partes de México y Estados unidos. Sin embargo, las cosas no funcionaron muy bien y tuvo que dejarlo.

Eso sí, se dio el tiempo de agradecer a las personas que, pese a los años, aún se acuerdan de ella, pues de alguna manera le dio satisfacción. De igual manera, es preciso indicar que en Cinépolis no parece irle mal, pues hasta graba ahí todos los videos que comparte en TikTok, red social en la que ya superó los 55 mil seguidores.

“En ese entonces tenía 10 años y me iba muy bien gracias a Dios, fui a muchas giras, partes de Estados Unidos y México. Hice muchas cosas y con el tiempo intenté seguir cantando pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío, designios, vibras del universo”, fueron algunas de sus palabras en TikTok.