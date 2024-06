La deslumbrante Julia Gama y el atractivo Rafael Nieves han decidido dar por terminada su relación. Pero, espera, porque esto no es todo. Su romance comenzó a florecer ante las cámaras de “La casa de los famosos 2″. Ahora, después de más de dos años juntos, han optado por seguir rumbos distintos, dejando a todos sorprendidos. La exreina de belleza brasileña fue quien tomó la iniciativa de explicar a sus seguidores la situación que están atravesando. ¿Te gustaría saber qué los llevó a esta decisión? Aquí te lo contamos.

Con 31 años, Gama se ha reinventado como actriz y ahora brilla en la novena temporada de “El Señor de los cielos”. Por su parte, Rafael Nieves, actor mexicano de 35 años, es conocido por su trabajo en “Rosario Tijeras”, “Me gustan mayores” y “Suena Familiar”.

Lo que hace esta ruptura aún más sorprendente es que tan solo a mediados de abril, la pareja compartió un idílico viaje a Tailandia y, a finales de mayo, asistieron juntos a la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla. Con momentos tan recientes y románticos, la noticia de su separación ha dejado a sus seguidores en shock total.

Julia Gama y Rafael Nieves en la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla (Foto: Julia Gama / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON JULIA GAMA Y RAFAEL NIEVES?

A través de sus historias de Instagram, nuestra querida Julia rompió el silencio y, aunque no quiso entrar en detalles jugosos sobre los motivos de la ruptura, dejó claro que necesitaba el apoyo de sus seguidoras.

Con un toque de tristeza, anunció: “Es con sentimiento que les comunico que en este momento Rafa y yo decidimos seguir caminos separados”.

Pero Julia, siempre tan elegante y agradecida, no dejó de lanzar flores hacia su ex. Aseguró que está muy agradecida por “el compañerismo, por la complicidad, por el apoyo, por la dedicación, por las aventuras, por las risas y por el amor que él me ha brindado en esos más de dos años juntos”. ¡Qué romántica! Aunque claro, uno no puede evitar pensar que si todo era tan maravilloso, ¿por qué se acabó?

“Mi amor y admiración por Rafa no cambian. Seré siempre feliz al verlo feliz y vibraré con cada logro suyo”, añadió. Y ahí es donde una se pregunta: ¿Qué habrá pasado realmente? Porque una cosa es la admiración y otra muy distinta es compartir el mismo camino.

A las “Rafalias”, esos fans devotos que celebraban y apoyaban la relación, Julia les pidió comprensión: “Muchas gracias a todos ustedes que celebraron y apoyaron nuestra relación, especialmente a nuestras ‘Rafalias’ por su cariño incondicional. Deseo que de ahora en adelante puedan seguir apoyándonos a los dos individualmente. Les pido por favor a todos que respeten este momento”.

El mensaje que publicó Julia Gama sobre su ruptura con Rafael Nieves (Foto: Julia Gama / Instagram)

Y ahora, ambos han estado publicando mensajes motivacionales en sus redes, agradeciendo el cariño de sus fanáticos y mostrando que están en un proceso de sanación. No cabe duda de que, aunque traten de mantener la compostura y mostrar su gratitud, hay una historia detrás de esta separación que aún no conocemos. Así que manténganse atentos porque seguro que más temprano que tarde, ¡algo más sabremos!