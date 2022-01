Jéssica Rodríguez es una reconocida presentadora de televisión que está a cargo de “Despierta América” de Univision. Si bien, su sueño siempre fue estar frente a una pantalla, ya sea como actriz o cantante, ella tuvo que luchar desde jovencita para ocupar el sitio en el que se encuentra ahora, algo que sin duda logró gracias a su talento.

A continuación, te contamos la historia de esta venezolana, quien llegó solamente como pasante a la cadena de televisión estadounidense en español y se quedó como conductora de uno de los programas más sintonizados de entretenimiento.

JÉSSICA RODRÍGUEZ, UNA JOVEN QUE TENÍA CLARO LO QUE QUERÍA

La joven contó que llegó a Estados Unidos cuando era muy pequeña con su familia porque sus padres querían un futuro para ella y su hermano, por lo que se esforzaron mucho para sacarlos adelante.

Ella y su familia migraron a Estados Unidos buscando un mejor futuro, lejos de Venezuela (Foto: Jéssica Rodríguez / Instagram)

“En este momento estoy viviendo un sueño cumplido. Llegué muy chiquita [a Estados Unidos] y como todo emigrante mi mamá y mi papá se esforzaron muchísimo para que yo pudiese alcanzar algún día mi sueño y para que mi hermano también pudiera ejercer una carrera y tener sobre todo una libertad que no íbamos a tener en Venezuela”, contó en una entrevista virtual desde su casa en Miami para People VIP.

Jéssica dijo que se dio cuenta que quería pertenecer a la industria del entretenimiento cuando era adolescente. “Cuando tenía 15 o 16 años quería ser periodista, estar en el mundo del espectáculo, pero en realidad me di cuenta de que lo que quería era contar historias, entretener, escribir e informar”.

La joven está casi ocho años en Univision, hasta donde llegó como pasante (Foto: Jéssica Rodríguez / Instagram)

INGRESA COMO PASANTE A UNIVISION

Rodríguez contó que mientras estaba estudiando en la universidad se presentó a una pasantía de Univision y desde ahí todo cambió. “Crecí viendo ‘Desierta América’ y fue un sueño. Entré de pasante en mayo de 2014 a esta cadena tan espectacular que me ha dado tanto”. Precisó que para poder entrar una profesora la guio.

Tras demostrar que estaba muy preparada, pasó a ser productora y fue ahí que descubrió su pasión por la moda y belleza con segmentos para “Despierta América”. una vez que acabó de estudiar le comentó a su jefa Luz María Doria que su sueño siempre fue estar frente a cámaras.

“Cuando estaba estudiando universidad, no quería ser presentadora y estudiante porque tiempo no me iba a dar, pero luego se lo plantee. Ella me dio la oportunidad de hacer un reportaje y entrevisté a un diseñador de carteras, después en ‘El gordo y la flaca’, de manera digital, el fashónometro”, contó.

Jéssica Rodríguez llega a la 22ª entrega anual de los premios Grammy Latinos en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, el 18 de noviembre de 2021 (Foto: Bridget Bennett / AFP)

CARRERA EN ASCENSO

Después de ello, su carrera continuó creciendo, tanto así que aún recuerda su primera entrevista a Bradley Cooper y Lady Gaga. “No dormí porque eran superestrellas y yo me decía: ‘Cómo han confiado en mí para esto’. Gracias a Dios, todo salió bien”. También recordó que entrevistó al fallecido Bob Saget, de quien dijo era una persona muy humilde.

En otro momento, la también reportera del segmento “El revoltillo digital” se refirió a su otra pasión que es la moda y belleza. Es más, manifestó que este 2022 planea retomar su canal de Youtube donde hablaba de dichos temas.