Su gran atractivo físico llevó a Andrés García a ser considerado uno de los galanes de las décadas de los 70, 80 y 90, a ello se sumó sus grandes interpretaciones, tanto en la pantalla chica como en el cine. Si bien, rompió corazones dentro y fuera de los estudios de grabación, es difícil imaginar que alguna mujer no haya resistido a sus encantos. Aunque para muchos esto sería casi imposible, hubo una actriz que no cayó rendida a sus pies, sino que se enamoró del hijo del actor. Nos referimos a Joana Benedek, quien se ilusionó de Leonardo García.

A continuación, te contamos la vez que el reconocido histrión dominicano, nacido el 24 de mayo de 1941, vio cómo su propio hijo se llevó a su musa inspiradora. ¿Qué dijo y cuál fue su reacción?

Joana Benedek destacó por sus interpretaciones de villana en varias telenovelas (Foto: Televisa)

CUANDO APARECIÓ EN SU VIDA JOANA BENEDEK

Andrés García contó cómo fue la vez que conoció a Joana Benedek, quien lo deslumbró con su belleza. Tan impactado quedó que llegó a pensar que la actriz rumana no era de este planeta.

“Cuando yo vi a Joana Benedek en persona, no lo podía creer. Yo creía que era una ‘marciana’. Dije: ‘Esta mujer tan hermosa ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza”, relató en su canal de YouTube.

García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana (Foto: Andrés García / Instagram)

LA INVITADA A SALIR

El protagonista de “Tú o nadie” no lo dudó y la invitó a salir. En el afán de que su hijo Leonardo conociera a la mujer que le estaba robando el sueño, también lo llevó a la velada.

“Obviamente pues yo quise con ella. Ya sabes, ¿cómo es la jugada?”, señaló el actor de 82 años.

Gracias a su papel de malvada en "Amigos y rivales", la fama de Joana Benedeck creció (Foto: Televisa)

SE INTERESÓ EN SU HIJO

Aunque el actor estaba seguro de que Joana Benedek iba a convertirse en su pareja, él jamás imagino lo que vendría después. “¿Qué creen? No se me hizo. La invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿qué crees? Le gustó más Leonardo”, manifestó.

Lejos de enojarse, Andrés García trató de entender el momento, pues consideraba que su edad habría jugado en su contra, por lo que se fijó en su hijo, alguien con muchos años menos que él.

“O sería porque estaba más joven, ¿verdad? Pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo; bueno, pues ni modo, ¡bien ganada! Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek”, señaló entre risas.