Ninel Conde es una reconocida actriz y cantante mexicana que ha participado en más de una docena de telenovelas, algunas películas y obras de teatro, que le han servido para ganarse el cariño del público; por eso cuando da a conocer pasajes de su vida causa revuelo con sus confesiones. Tal como lo hizo cuando se refirió a la relación que mantuvo con José Manuel Figueroa.

MÁS INFORMACIÓN: Ninel Conde y su singular respuesta sobre la posibilidad de ser mamá nuevamente

De ese romance, dijo que no guarda los mejores recuerdos, toda vez que sufrió demasiado por una persona que no le correspondía y que la engañó en más de una oportunidad. Precisamente sobre este tema, ella reveló la vez que descubrió la infidelidad de su pareja con la actriz Angélica Vale.

A continuación, te contamos los detalles del affaire que habría tenido el cantante y compositor mexicano con quien fuera la protagonista de “La fea más bella”.

La actriz reveló que José Manuel Figueroa era muy coqueto y que muchas chicas en pleno concierto se le "lanzaban" (Foto: Ninel Conde / Instagram)

LA INFIDELIDAD DE JOSÉ MANUEL FIGUEROA CON ANGÉLICA VALE

Para empezar, Ninel Conde reconoció que la época en la que estaba con José Manuel Figueroa era muy celosa, ya que él era demasiado coqueto, algo que pudo soportar, pero cuando este comenzó a tener aventuras, que obviamente negaba, se comenzó a desilusionar, hasta que lo encontró infraganti, según sus palabras.

“Sí [me engañó], sí José Manuel, no te hagas, sabes que te quiero mucho. Según yo, con [Angélica] Vale y Paty Muñoz, que ella fue la que lo dijo en televisión. Fue muy fuerte y me dolió mucho, pero ya lo superé y no hay que revivir muertos, muertos me refiero a ese sentimiento que fue muy fuerte porque yo estaba muy enamorada”, señaló a Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”.

Asimismo, dio detalles de cómo fue el día que encontró a su pareja con la hija de Angélica María. “Con Angélica, pues se fue a Los Ángeles una vez y los caché, lo caché a él. No sé qué le dijo a ella, si habíamos terminado, no sé. [Quizá] el típico ‘Estamos, pero no nos llevamos’, ´Vivimos en la misma casa, pero en cuartos separados, ya me voy a separar’, esos pretextos”, contó la popular Bombón asesino nacida el 29 de septiembre de 1976.

Ninel Conde y José Manuel Figueroa estuvieron cuatro años como enamorados. Ellos se conocieron en un palenque (Foto: El minuto que cambió mi destino)

NINEL CONDE Y JOSÉ MANUEL FIGUEROA: UNA RELACIÓN TÓXICA

En otro momento, Ninel Conde reconoció que, aunque estaba perdidamente enamorada, llevaba con el cantante una relación muy tóxica. “Tenía cierto tema de codependencia con José Manuel. No era un amor sano; entonces, al ver eso [la infidelidad], se confirma tu pánico de que te pongan el cuerno, sí fue muy doloroso”.

Incluso recordó que entre sus peleas, él recibía varias llamadas de supuestamente hombres porque en celular estaban registrados como varones, pero ella se daba cuenta que eran mujeres cuando hablaban. “Me dije: ‘Ya basta de sufrir y estar dolida”, fue así que decidió acabar con esa romance de cuatro años.

Ninel Conde reconoció que tenía una relación de codependencia con José Manuel Figueroa (Foto: El minuto que cambió mi destino)

PERO ¿CÓMO CONOCIÓ A JOSÉ MANUEL FIGUEROA?

La cantante también contó la vez que conoció al hijo de Joan Sebastián. ¿El escenario? Un palenque, donde lo vio como hombre muy apuesto.

“Fui al palenque de Cuernavaca a cantar y él llegó ahí. Me acuerdo de que mi asistente me dice: ‘Está aquí José Manuel Figueroa y quiere saludarte, que te trae una canción, la que te quiere enseñar’. Die: ‘Bueno, que pase (...). Un tipazo, súper simpático, grandote, un rancherote. Terminó el palenque y nos fuimos por unos tacos”, manifestó.