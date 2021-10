¿Quién es Margaret Qualley? La actriz estadounidense interpreta a Alex en la serie de Netflix “Las cosas por limpiar”, que ha ganado una mayor popularidad desde su estreno del 1 de octubre. La artista, sin embargo, ya ha tenido un recorrido previo en la industria, porque también dio vida a Pussycat en la película “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino, donde tuvo un inconveniente al momento de rodar la cinta.

Sarah Margaret Qualley es una intérprete que nació el 23 de octubre de 1994, por lo que cumplirá 27 años en 2021. La artista, además, ya ha sorprendido al público y la crítica con su trabajo de Jill Garvey en “The Leftovers”, la serie de HBO.

La también bailarina y modelo, pareja de Pete Davidson desde 2019, ha ganado mayor popularidad por su reciente papel de Alex, una madre soltera que protagoniza “Las cosas por limpiar”.

Ante la creciente popularidad de Margaret Qualley, muchos seguidores han recordado la vez que la joven estrella tuvo un momento de vergüenza en la película “Once Upon a Time in Hollywood”. Ella no quería que una parte de su cuerpo sea filmada en la cinta, pero Tarantino insistió en hacerlo.

La actriz Margaret Qualley se ganó el aplauso del público y crítica por su protagónico en "Las cosas por limpiar". Aquí, ella llegando a los 25 Premios Annual Critics 'Choice Awards en el aeropuerto Barker Hangar Santa Monica el 12 de enero de 2020 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

¿QUÉ PASÓ CON MARGARET QUALLEY EN “ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD?

La actriz estadounidense Margaret Qualley contó que, cuando interpretó a Pussycat en “Once Upon a Time in Hollywood”, le dio vergüenza que Quentin Tarantino le grabara sus pies como parte de la película. No es un secreto de la fijación que el cineasta tiene con esa parte del cuerpo.

Sin embargo, Qualley tuvo reparos con esto y así se lo hizo saber a Tarantino. Su argumento fue que, al ser bailarina desde pequeña, sus pies han sido muy maltratados y no le gustaría que eso se viera en la pantalla.

“Cuando Quentin sugirió que pusiera mis pies de esa manera en el auto, le dije: ‘¿En serio? ¡Míralos! Mis dedos están uno encima del otro, ¿no prefieres hacer un close-up de mi codo?’”, contó la artista en una entrevista con Jimmy Kimmel. A pesar de la resistencia, Tarantino no cedió ante su pedido.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS COSAS POR LIMPIAR”?

Debido a que el apartamento que le brindaron está lleno de moho, Alex debe aceptar la ayuda de su padre, pero mientras limpia la casa de la madre de un conocido delincuente de la zona desbloquea recuerdos traumáticos de su infancia: su padre golpeaba a su madre. Así que, toma sus cosas y busca otro lugar donde vivir.

Por sugerencia de Nate, Alex quiere enviar a Maddy a una buena guardería mejor, por lo que debe buscar otro lugar para vivir, algo realmente complicado debido a los beneficios asistenciales que recibe.

Cuando finalmente consigue un apartamento Sean lo arruina por su alcoholismo. A pesar de que Nate le ofrece su hogar, el padre de Maddy se las ingenia para volver a manipular a Alex, la lleva a su antigua casa y se deshace del automóvil que le regalaron para evitar que vuelva a escapar.

No pasa mucho tiempo antes de que Sean vuelva a tomar, abandone sus reuniones en alcohólicos anónimos y agrede a Alex. No obstante, esta vez ella no está sola, Regina, la dueña de una de las casas que limpiaba con frecuencia le ofrece ayuda y una abogada para luchar por la custodia de su hija.

Aunque Regina no fue amable al principio, tras conocer la historia de Alex decidió apoyarla, además, ella estuvo a su lado cuando su esposo la abandono y no podía lidiar con su hijo recién nacido.

Tráiler de “Las cosas por limpiar”, serie de Netflix

FOTOS DE MARGARET QUALLEY EN INSTAGRAM