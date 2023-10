Finalmente, Luis Miguel sí asistió a la boda de su hija Michelle Salas, luego de que por meses se haya hablado de que su presencia sería duda, teniendo en cuenta que la relación entre padre e hija no era tan buena por problemas que sucedieron en el pasado. Lo que ahora importa es que ambos disfrutaron de un momento que jamás olvidarán.

La apretada agenda del artista también fue uno de los motivos clave para hacer creer que quizá no vaya a estar en La Toscana, pero justo ese sábado 14 de octubre no tenía presentación en ningún lado, por lo que se fue volando de inmediato para presenciar el matrimonio. Incluso, tuvo que llegar en helicóptero al lugar donde se desarrollaría el evento.

Con esto se dejó de lado cualquier especulación que había al respecto y se demostró que Luis Miguel haría de todo por estar con su hija en sus momentos más felices. Sin embargo, aún hay un tema pendiente que está relacionado con los festejos realizados en nombre de Michelle y Danilo: las imágenes de lo que sucedió desde adentro.

LUIS MIGUEL EN LA BODA DE MICHELLE SALAS Y DANILO DÍAZ

La ceremonia del matrimonio entre Michelle Sala y Danilo Díaz fue realizada de la menor manera, cuidando al mínimo cada detalle existente desde el principio hasta el final. Esto incluía un total hermetismo con la finalidad de que se filtren imágenes o situaciones que la pareja no desea, por lo que los medios no fueron invitados.

Incluso, desde que se confirmó que la boda se realizaría en Italia, era obvio que habría mucha dificultad para cubrir la noticia, ya que no cualquier medio mexicano se podría dar el lujo de arriesgarse al viajar y estar afuera del evento, esperando poder captar una foto, lo cual no sería sencillo, teniendo en cuenta que no había visibilidad de lo que ocurría en las instalaciones.

Sin embargo, la revista Quién sí que se aventuró en la misión de intentar capturar algunas fotos de la celebración. Es así que, tras mucho esfuerzo, el fotógrafo pudo atrapar algunas tomas de adentro, incluyendo a Luis Miguel, quien se mostraba muy contento en los festejos, evidenciando una felicidad al ver que su hija había dado un paso muy importante en su vida.

Otras personas que pudieron verse muy cerca al “Sol de México” fueron Stephanie Salas, madre de la novia, y Paloma Cuevas, actual pareja del prestigioso cantante. Todos, como si fueran una sola familia, celebraron la felicidad de la joven modelo e influencer.

LAS FOTGRAFÍAS OFICIALES DE LA CEREMONIA

Los que sí estuvieron desde adentro de la ceremonia fueron los periodistas de Vogue México, medio que adquirió la exclusiva para tomar las imágenes oficiales y así utilizarlas en su revista y canales digitales. Es así que en sus cuentas de redes sociales han ido publicando una serie de fotografías de lo que sucedió.

Sin embargo, hasta el momento, no han compartido ni una sola postal de Luis Miguel, pese a que existen varios comentarios de personas que exigen ver al artista en la ceremonia de su hija. Eso sí, no se descarta que en el paso de los días lo hagan, por lo que habría que quedar atentos.