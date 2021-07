Laura Flores siempre ha intentado mantener su belleza ante el paso del tiempo. La actriz mexicana de 57 años confesó su obsesión por hacerse procedimientos estéticos en su cuerpo, lo que le generó momentos incómodos, como cuando el bótox afectó una de sus cejas y tuvo que recurrir a un decisión drástica porque se encontraba grabando un programa televisivo.

Flores ha contado que sus intervenciones tienen como fin el sentirse joven y encontrar un bienestar con su figura. Pero, en algunas oportunidades, también lo hecho de un modo incorrecto para ella.

En una oportunidad, por un divorcio, señaló que se hizo una cirugía por despecho y no para estar bien consigo misma. “Cuando me estoy divorciando, no voy a entrar en detalles, pero cuando estoy conociendo las circunstancias, me empieza a picar la cresta y el orgullo”, contó en un medio local.

Agregó que le dijo a su doctor que quería una “panza de chavita”. “No quiero tener el poquito colgado que tengo”, le señaló. Así como ese momento, hubo otra oportunidad en que la actriz la pasó mal por abusar de los tratamientos de “belleza”.

¿QUÉ LE PASÓ AL ROSTRO DE LAURA FLORES POR EL BÓTOX?

Laura Flores contó que se aplicó bótox en el rostro para “suavizar” las arrugas y tuvo un inconveniente que la dejó como el personaje de “Maléfica”.

“El bótox se puso de moda, lo bueno es que se te pasa. Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía yo ‘Maléfica’, la ceja se fue para arriba y yo en novela, me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo”, detalló.

La actriz mexicana reaccionó de inmediato con esa radical decisión de maquillarse porque estaba en medio de un proyecto televisivo y no podía aparecer así frente a las cámaras.

¿CUÁNTAS VECES SE CASÓ LAURA FLORES?

La también cantante Laura Flores se casó en dos oportunidades. Primero con Sergio Facchelli, con quien estuvo entre 1986 y 1989.

Luego, lo hizo con Ramón Diez: su relación duró desde 1998 hasta 2007. Además, tiene cuatro hijos.