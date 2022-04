¿Qué pasó con Laura Zapata? La prestigiosa actriz mexicana reveló detalles poco conocidos de su relación con Ernesto Sodi, padre de Thalía. La protagonista de “Rosa Salvaje”, “Esmeralda” y “María Mercedes”, que también sufrió de secuestro con sus hermanas, dio sus razones de su pésima relación con el segundo compromiso de su madre Yolanda Miranda.

MÁS INFORMACIÓN: Thalía y Laura Zapata celebraron los 104 años de su abuela Eva Mange

Zapata recordó su infancia y abrió su corazón de los momentos más complicados que vivió por la presencia de Sodi. Sin embargo, dejó en claro que siempre se llevó bien con sus hermanas, Gabriela, Federica, Thalía y Ernestina, y que las protegió desde pequeña.

“Nos queríamos, nos amábamos. Yo las amaba, las adoraba a mis hermanas...Yo las amaba, era una hermana realmente protectora, yo fui punta de lanza y siempre las jalaba cuando yo empecé que era muy chica”, manifestó la artista en una entrevista con Yordi Rosado.

Pero uno de los puntos que más llamó la atención fueron los detalles detrás de la no tan buena relación que Zapata tuvo con Ernesto Sodi. Conoce aquí lo que detalló la celebridad mexicana.

Laura Zapata en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Laura Zapata / Instagram)

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LAURA ZAPATA PARA LLEVARSE MAL CON EL PADRE DE THALÍA?

Laura Zapata señaló que no tuvo una buena relación con Ernesto Sodi, el padre de Thalía, porque él no sentía un apego hacia ella y su trato no era el mejor cuando ella iba a visitar a su mamá.

“(...) Por las vivencias, por la energía, por toda la agresión física, a lo mejor sin palabras”, explicó Zapata, quien también sintió un rechazo hacia el nuevo compromiso de su madre Yolanda Miranda.

“Era una persona alcohólica, transgresora, era muy fuerte. Era una persona a la que yo le tenía miedo, de la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba...”, detalló la intérprete mexicana.

Además, agregó que “yo no tenía un espacio en la casa de mi mamá, una cama o algo así, entonces me dormía con alguna de mis hermanas cuando me quedaba a dormir, pero cuando escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa no quería respirar, me daba terror, pánico, pavor”.

La actriz mexicana posando para sus seguidores. (Foto: Laura Zapata / Instagram)

¿CÓMO NACIÓ EL RUMOR DE QUE ERA MADRE DE THALÍA?

Por otro lado, la hermana mayor de Thalía contó, en una entrevista con la periodista Inés Moreno, que ella se enteró quién había sido la persona que inició con aquel rumor y no tuvo problema en hablar al respecto.

“Yo sé de dónde salió eso y es la primera vez que lo voy a decir. Alguien me dijo que estaba en una mesa con la mamá de Lucero y ella dijo que Thalía era mi hijo, Ya ni me acordaba de eso”, dijo Laura Zapata.

Del mismo modo, dijo una pequeña crítica sobre las personas que esconden a sus hijos y se los dan a sus madres, asegurando que ella no se atrevería a hacer lo mismo.

“Eso lo hace una persona que tiene miedo a la sociedad ¿Negar a un hijo? ¿Esconder a un hijo? Me parece una tontería, yo no sería capaz de eso”, finalizó la entrevistada.

Thalía y Laura Zapata, las medias hermanas. (Foto: Getty Images)

SU PÉSIMA RELACIÓN CON SUS HERMANAS

Más allá de que el secuestro pueda unirlas, Ernestina Sodi y Laura Zapata tuvieron una dura pelea luego de este lamentable suceso. Su hermana reveló que Laura habría estado coludida con los secuestradores y que por eso fue la primera en ser liberada, además de que no se pagó ningún tipo de rescate por ellas. Este comentario hizo que la intérprete, Thalía también marcara más distancia con ellas.

“Ernestina no se recuperó de esta experiencia, ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no. Me dediqué a asimilarlo, a entenderlo (…), ella mintió cuando dijo esto (que Laura Zapata estuvo involucrada en el secuestro). Cuando salí del cautiverio me dediqué a luchar a sacarla del cautiverio”, confesó la actriz mexicana.