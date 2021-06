Desde su llegada a Netflix, “¿Quién mató a Sara?” se convirtió en una de las series preferidas del público, tanto así que podría superar a “La casa de papel”. Y no es para menos, ya que la trama, que gira sobre el asesinato de la protagonista, conmovió desde el primer momento a la audiencia de la plataforma de streaming. Tras el estreno de su segunda temporada, el pasado 19 de mayo, captó más seguidores, quienes no se perdieron ningún episodio y ya esperan con ansias una nueva entrega.

Si eres uno de los fanáticos que se ha enamorado de esta producción, de seguro quieres saber un poco más de los actores que aparecen en ella. Esta vez no nos enfocaremos en lo que debes saber del histrión en sí, sino de la persona con la que tiene un romance.

A continuación, te contamos quién es el novio de Ximena Lamadrid, quien da vida a Sara Guzmán.

La pareja se lleva seis años de diferencia. (Foto: Ximena Lamadrid / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE XIMENA LAMADRID?

El corazón y pensamientos de la joven actriz de 24 años ya tiene dueño. Juan Pablo García es el nombre de quien ha conquistado a la talentosa muchacha, quien no duda en publicar en sus redes sociales fotos y videos de los momentos comparten juntos.

Al parecer, ellos habrían iniciado su romance en mayo de 2019, pues en un video del 20 de mayo de 2020, el joven de 30 años da a entender que están celebrando su primer aniversario. “Me hicieron este regalito para festejar un año de buenas decisiones, gracias a mi partner de vida, y gracias a la vida por mandármela”, escribió.

En las imágenes se puede apreciar cómo disfrutan de su amor en diferentes lugares y las muestras de cariño que se dan mutuamente.

El 1 de abril de este año, Juan Pablo no dudó en felicitar a su novia por el éxito de “¿Quién mató a Sara?” y escribió un mensaje junto a la foto donde ella le da un beso en la mejilla. “A Sara no la mataron, me la robé”. Después escribió un poema a su amada donde le expresa su admiración y cariño.

El joven tiene en su cuenta de Instagram más de 8 mil seguidores, donde se describe como músico. En las fotos y videos que sube se puede ver que le gusta tocar el piano. Además, de ser muy romántico, pues escribe varios poemas.

Al igual que su novia Ximena Lamadrid, es amante de los gatos. En el video que comparten por su aniversario, se ve cómo carga a Gucci y Juan Dior desde que eran pequeñitos.