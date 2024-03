Luego del fin de su noviazgo con la agente inmobiliaria Mariela Sánchez, Cristian Castro se encuentra en el centro de la polémica, después de que Yolanda Andrade se refirió al tema mencionando que no le sorprendía la noticia, pues él siempre se encargó de lastimar a sus parejas, pero fue más allá al reiterar que el artista maltrataba a su madre Verónica Castro. Debido a los señalamientos, su hermano Marcos Valdés decidió pronunciarse al respecto.

Cabe mencionar que el intérprete de “No podrás” tuvo un breve, pero intenso romance con la argentina, con quien pensaba casarse, es más, ya la había presentado a su familia, pero su amor se desgastó rápidamente, por lo que acabaron a los dos meses.

LA ACUSACIÓN DE YOLANDA ANDRADE CONTRA CRISTIAN CASTRO

Yolanda Andrade, quien asegura haber sido la pareja de Verónica Castro, no dudó en responder al ser consultada sobre la última ruptura del cantante mexicano y de paso lanzarle un dardo. “¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? ¿Qué la agarró a patadas? Yo la llevé al hospital. Que cante muy bonito, mis respetos, qué bonito, qué padre, pero ¿qué esperas?”, dijo a los medios de comunicación.

“En mi pueblo, decía mi abuela: ‘El que le pega a su madre se le seca la mano’. Es pecado. Un ser humano normal, ¡cómo le va a pegar a su madre! No sé, me parece muy fuerte”, añadió.

El cantante al lado de su madre Verónica Castro, con quien posa para la cámara (Foto: Cristian Castro / Instagram)

LA RESPUESTA DEL HERMANO DE CRISTIAN CASTRO

Ante tales aseveraciones, su medio hermano Marcos Valdés, hijo de Manuel ‘El loco’ Valdés, no dudó en defenderlo: “Yo no creo que haya tocado Cristian a Verónica, yo creo que Cristian tendrá su carácter o su forma de ser y punto, a lo mejor y, de repente, le da la locura de irse”, manifestó en “Venga la alegría”.

Por tal motivo pidió a Andrade no meterse en cosas que no le corresponden y menos opinar cuando no estuvo el momento que supuestamente ocurrieron las agresiones. “¿Ella estuvo ahí? Nosotros podemos hablar de lo que somos testigos, de lo que no, es mejor callar”, precisó.

En otro momento contó que madre e hijo tienen una gran relación, algo que no debería ser si es que el artista la hubiera golpeado. “Verónica adora a Cristian. ¡Tú la viste en el concierto, por el amor a Dios!”, indicó. Finalmente le aconsejó a cuidar más su salud en lugar de meterse en temas ajenos.

El hermano de Cristian junto a Verónica Castro posando muy sonrientes (Foto: Cristian Castro / Instagram)

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE YOLANDA ANDRADE?

Desde hace un tiempo, Yolanda Andrade acusó al intérprete de “Yo quería” de maltratar psicológica y físicamente a la mujer que dio la vida, aunque recalcó que no estaba en ese momento para dar fe de lo que ocurría.

“No estaba presente. Obviamente, hubiera cometido un error muy grave si lo hubiera estado. Pero llevé [a Verónica Castro] al hospital. Muy triste, nunca me imaginé vivir algo así, porque hasta dormida levantaba los brazos [en señal de protección]. Fue muy fuerte, muy triste”, contó a los medios.