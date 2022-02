La vida amorosa de Cristian Castro siempre ha dado de qué hablar. El cantante y actor mexicano, con tres divorcios y varias relaciones fallidas, finalmente, ha dado con la razón del fracaso de sus relaciones y ahora se ha propuesto corregir esos errores, ¿en qué falló el hijo de Verónica Castro y el ‘Loco’ Valdés?

Cristian Castro ha cosechado una gran cantidad de éxitos a lo largo de su carrera, con canciones como “Azul”, “Nunca voy a olvidarte” y “Vuélveme a querer” y, además, ha participado en telenovelas.

Sin embargo, en el amor, el cantante no ha tenido el éxito que esperaba, como en sus discos, pero no se da por vencido, dijo en una entrevista con el programa Día a día. ¿Cuál será su estrategia?

¿POR QUÉ RAZÓN CRISTIAN CASTRO FRACASA EN EL AMOR?

El cantante Cristian Castro dijo que no ha tenido tanta suerte en el amor, pero no pierde la ilusión de casarse por cuarta vez.

A lo largo de 14 años, el intérprete ha llegado al altar en tres ocasiones y él mismo lo atribuye a que a veces suele ser un poco acelerado en las cuestiones amorosas.

“En verdad que ha sido apresurado y es por eso quizá ha venido el fracaso, pero no lo siento fracaso; me gusta a mí formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio. No lo veo como al divorcio como un fracaso, simplemente que no está caminando la situación”, dijo en una entrevista con el programa Día a día.

Para no incurrir en los mismos errores, Cristian Castro tiene decidido cambiar su estrategia, sobre en lo referente a los tiempos: “Obviamente es bueno tener más tiempo antes de casarse para planear. Quizá hubiese sido mejor tener más tiempo de novios con las relaciones que tuve, y creo que me ha venido mal, así que vamos a tener que cambiar la técnica”. Y agregó en tono gracioso: “Primero tenemos que ser… ¡amantes!”.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS MATRIMONIOS DE CRISTIAN CASTRO?

Cristian Castro ha tenido tres matrimonios cortos y no pasó de la luna de miel, estos son:

En julio de ese año, Cristian Castro llegó al altar con su exnovia Valeria Liberman, abogada de profesión, con quien tiene dos hijos, Simone y Mikhail. El divorcio llegó en 2009 y con ella una batalla por la tenencia. Los menores se quedaron con su madre y la relación con Castro se fracturó. 2017. El 23 de mayo Cristian contrajo matrimonio con Carol Victoria Urban Flores, en Yucatán, en una hacienda llamada Xcanatún. La unión solo duró 28 días. Su ruptura se produjo durante la luna de miel.

Otras mujeres en la vida de Cristian Castro

Además, de sus tres matrimonios, Cristian Castro, en 2011, tuvo una relación con una mujer colombiana llamada Paola Erazo, con quien tuvo a su tercera hija Rafaela Erazo, quien mantiene relación con su padre. En 2019 la colombiana Martha Muvdi fue su pareja, pero la relación culminó en malos términos. En el 2021, Cristian anuncio que su novia era una rubia de nombre Maite.