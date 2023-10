Horacio Pancheri está en serios aprietos después de que Samadhi Zendejas lo pusiera en el punto de mira al revelar un mensaje privado en el que la llamó “fea”. En este escandaloso episodio, no solo Danna Paola salta al ruedo para respaldar a la actriz mexicana, ¡sino que también tenemos las ardientes palabras de Danna Paola! Prepara las palomitas, porque esto se pone candente.

Después de que la protagonista de “Vuelve a mí” expusiera que había recibido un comentario ofensivo por parte del actor argentino, él salió públicamente a aclarar que le habían “hackeado la cuenta” de Instagram. ¡Qué casualidad, ¿verdad?!

En un comunicado que publicó en X, antes conocido como Twitter, el 19 de octubre, Horacio Pancheri se esforzó por distanciarse de sus palabras ofensivas, afirmando que él no habría sido quien mandó ese mensaje a la actriz mexicana. “Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Sin embargo, muchos de los usuarios, e incluso otras celebridades, no terminan de creer esta justificación.

LA RESPUESTA DE DANNA PAOLA ANTE LA EXPLICACIÓN DE HORACIO PANCHERI

Danna Paola siempre ha sido una abierta defensora de las mujeres y sus derechos, además de ser conocida por ser vocal con los temas que le molestan. ¡Y vaya que lo demostró cuando su amiga Samadhi Zendejas fue atacada en las redes sociales!

La actriz mexicana no se quedó callada ante el comunicado de Horacio Pancheri, que, en lugar de disculparse por sus comentarios poco amigables, decidió esconderse detrás de una historia de hackeo.

La exactriz de “Élite” no mordió su lengua y disparó con toda su artillería: “¡Ja! La vieja confiable... Independientemente de tu excusa poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle ‘fea’ a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción”.

Danna Paola responde al comunicado de Horacio Pancheri (Foto: Danna Paola / X)

Pero Danna no estaba sola en esta batalla. Tanto el público como otros famosos se unieron a la fiesta, señalando que en lugar de inventar historias, Horacio debería haber asumido su culpa y pedido disculpas. ¿Ustedes qué opinan?