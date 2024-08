Como bien sabes, Gala Montes sigue siendo un tema candente tras sus recientes conflictos con Adrián Marcelo en “La casa de los famosos México” por un presunto acto de misoginia. Sin embargo, la modelo mexicana, con 24 años y más de 4 millones de seguidores, ha estado en el ojo público por diversas especulaciones, entre ellas un supuesto embarazo. ¿Realmente estuvo en la dulce espera o fueron simples rumores?

Además de ser una conocida creadora de contenido, Gala Montes también tuvo roles estelares en producciones de gran renombre como “Vivir de amor”, misma que compartió créditos con otros actores como Kimberly Dos Ramos o Emmanuel Palomares.

De hecho, muchos de nosotros la conocimos en “Diseñando tu amor” en 2021, y aunque ha tomado un camino separado al de la interpretación, lo cierto es que aún podemos verla siendo protagonista en realitys de competencia o formatos de telerrealidad,

Ya estuvo en “¿Quién es la Máscara?” y hoy brilla en “La casa de los famosos México”, adaptación del programa concurso de Telemundo. Y como era de esperarnos, Montes ya tuvo su primera riña mediática con otra miembro de la casa: el actor Adrián Marcelo.

Gala Montes podría ser la próxima en abandonar "La Casa de los Famosos México" (Foto: Gala Montes / Instagram)

No obstante, no sería el primer escándalo en redes sociales que tendría Gala antes de apagar las 25 velitas. De hecho, a inicios de 2024 la famosa estuvo a punto de hacerle creer a todos sus fanáticos que se encontraba en la dulce espera. ¿Qué pasó exactamente? Pues, te lo cuento aquí en Depor.

LA VEZ QUE GALA MONTES CREYÓ ESTAR EMBARAZADA: ¿QUÉ PASÓ CON LA INTEGRANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Fue a mediados de marzo pasado cuando la también antagonista de “Vivir de amor” fue víctima de los rumores de las redes sociales. Incluso, la propia Gala Montes salió a aclarar en sus cuentas oficiales que no estaba en estado de gestación, y que por el contrario, deseaba que dejen de circular este tipo de especulaciones.

Pero la cosa no acaba ahí, ya que la influencer de 24 años también pidió a todos sus seguidores que dejen de esparcir tales especulaciones, pues la falsa noticia había llegado hasta los oídos de su madre. Recordemos que su progenitora padeció cáncer dos veces, por lo que la actriz decidió tomar el toro por las astas y enfrentar todo este tipo de habladurías.

“Oigan no mam*n, no estén diciendo que estoy embarazada. Ya me habló mi mamá preocupada… No sean mam*nes”, añadió la intérprete junto a una story de Instagram y varios emoticones.

Gala Montes dejó en claro que no desea expandir su familia por el momento (Foto: Gala Montes / Instagram)

Y aunque en ese momento la ahora integrante de “La casa de los famosos México” lo tomó todo entre risas, lo cierto es que dejó bien en claro su postura: no desea convertirse en madre a su corta edad.

¿GALA MONTES TIENE PAREJA? LO QUE SE SABE DE LA FACETA AMOROSA DE LA ACTRIZ

Pese a ser sumamente mediática en la actualidad, lo cierto es que Montes se las ha ingeniado para poder llevar su faceta amorosa tras bambalinas. Se desconoce por completo si tiene un pretendiente o galán a sus 24 años edad, o si tuvo alguna pareja vinculada al medio de espectáculos.

Eso sí, los rumores no han dejado de sonar a su alrededor. En 2021, la actriz mexicana fue vinculada con Horacio Pancheri, su colega en “La Mexicana y el Güero”. Sin embargo, la misma Gala decidió desmentir tales especulaciones y negó estar vinculada sentimentalmente al intérprete.

“No, no, para nada (tengo un romance con Horacio), ya ves cómo son las revistas, pero prefiero no hablar de eso… Somos grandes amigos, nos conocimos en el proyecto, somos compañeros y todo lo distorsionan”, enfatizó Gala a Televisa.

Gala Montes acumula más de 3 millones de seguidores en Instagram (Foto: Gala Montes / Instagram)

No obstante, Montes sabe lo que es disfrutar la compañía sin la presión mediática. En 2023, la nacida en Ciudad de México viajó a Canadá para residir unos meses. En ese país publicó una postal besando a un misterioso hombre del que no se conoce nada.

Sea como fuere, a día de hoy no se sabe si está en planes de matrimonio con alguien, si le ha cerrado las puertas al amor o si tuvo un rompecorazones en su vida. ¡Todo un misterio!