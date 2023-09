Preocupación el pueblo mexicano ha originado la repentina cancelación de varios conciertos de Black Eyed Peas en tierras aztecas. Son millones de fans de la banda estadounidense quienes contaban los días para ver a sus estrellas en el escenario de distintas ciudades, pero ahora todo cambió. A continuación, te contamos los detalles de este hecho.

Black Eyed Peas es un grupo norteamericano formado en 1998 por William James Adams y Allan Pineda Lindo, además de Juan Luis Gómez (Taboo). Tres años más tarde se unió la cantante Fergie.

Pero fue en el 2003 cuando Black Eyed Peas se hizo muy famoso a nivel internacional con su canción “Where is the love”. Desde aquel entonces su fama y popularidad empezó a incrementar como la espuma y sus millones de fans demostraron que harían lo imposible por verlos en vivo.

Precisamente, México era uno de los países donde el grupo se presentaría en varias ciudades en el 2023; sin embargo, los planes de muchos cambiaron cuando anunciaron la cancelación de los conciertos.

Black Eyed Peas viene realizando su gira "Elevation World Tour” (Foto: Black Eyed Peas/Facebook)

¿CÓMO SE LLAMA EL ACTUAL TOUR DE BLACK EYED PEAS?

Black Eyed Peas actualmente viene realizando la gira “Elevation World Tour” la misma que lo ha llevado por varios países y que ahora visitará latinoamérica.

¿EN QUÉ CIUDADES DE MÉXICO SE PRESENTARÍA BLACK EYED PEAS?

El grupo liderado por Will I Am tenía programados varios conciertos en México. Estas son las ciudades que formaban parte de su gira:

Ciudad de México.

Puebla.

Monterrey.

Tijuana.

Mexicali.

Guadalajara.

Mérida.

Cancún.

Querétaro.

Torreón

Los integrantes originales de Black Eyed Peas (Foto: Black Eyed Peas/Facebook)

BLACK EYED PEAS CANCELA ALGUNOS CONCIERTOS EN MÉXICO

El 8 de septiembre quedará marcada como una fecha triste para los mexicanos quienes se enteraron a través de los organizadores del evento que el grupo Black Eyed Peas canceló algunas de sus presentaciones en México.

El portal Marca indicó que la productora Showcase Entretenimiento confirmó que las presentaciones del grupo en México han sido canceladas. En ese sentido, los conciertos en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mexicali quedan suspendidos.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS OTRAS CIUDADES?

Para buena suerte de sus millones de fans, el grupo continuará con sus presentaciones en ciudades como Mérida, Querétaro, Cancún y Torreón.

Black Eyed Peas en concierto (Foto: Black Eyed Peas/Facebook)

¿QUÉ OBLIGÓ AL GRUPO A CANCELAR SUS PRESENTACIONES?

Según Spoiler Bolavip, con información de las redes sociales, el grupo estadounidense canceló sus presentaciones en varias ciudades de México debido a cuestiones de logística “ajenos a la empresa” que informó sobre el show.

Precisamente, Black Eyead Peas informó mediante su Facebook oficial que “debido a razones fuera de nuestro control las fechas originales en México han sido canceladas”.

Anuncio del grupo Black Eyead Peas (Foto: Black Eyead Peas/Facebook)

¿QUÉ SE SABE DEL REEMBOLSO DEL DINERO?

De acuerdo a Infobae, los fans del grupo deberán coordinar con la empresa que vendió los boletos para el reembolso correspondiente.

Para ello, continúa, deben ingresar a la página principal de la empresa y descargar un formato el cual debe ser rellenado por el comprador y enviarlo al correo que se les brinda.

FECHAS POSTERGADAS

Monterrey - 3 de octubre

Ciudad de México - 7 de octubre

Puebla - 12 de octubre

Tijuana - 19 de octubre

Mexicali - 20 de octubre

Guadalajara - 21 de octubre

FECHAS AÚN VIGENTES EN MÉXICO

Torreón - 30 de septiembre

Guadalajara - 4 de octubre

Querétaro - 5 de octubre

Cancún - 7 de octubre

Mérida - 8 de octubre