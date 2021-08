El último lunes, en plena transmisión del programa matutino “Hoy”, Adamari López sorprendió a más de uno tras dar a conocer que será parte de los miembros del jurado “Así se baila”, el nuevo programa de baile de Telemundo.

“Voy a estar como jurado en la pista de baile todos los domingos. Algo que ustedes saben, lo digo, me apasiona y me encanta que me den la oportunidad de estar en esta competencia como jurado”, comentó.

A través de su perfil de Instagram, la también actriz de telenovelas compartió una fotografía en la que dio más detalles sobre “Así se baila”. Como era de esperarse, sus seguidores recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor en su nuevo reto.

“No podemos esperar hasta septiembre. Ya queremos verte”, “Felicidades, mi Ada bella. Que te sigan lloviendo las bendiciones porque te lo mereces”, “Me encanta”, “Divina, te adoro”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Entre los cientos de mensajes de felicitación que recibió Adamari se encuentra uno muy especial, el de la madre de su expareja Toni Costa, quien no dudó en felicitarla.

“Lo harás genial. Tú sabes mucho de baile. Felicidades, mi Ada”, escribió Carmen en Instagram, demostrando la buena relación que buena relación que mantiene con la madre de su nieta Alaïa.

