Sin lugar a duda, “Narcos: México” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix desde que se estrenó en noviembre de 2018. Si bien, ya se emitió la tercera temporada y aún se desconoce si habrá una cuarta, aunque todo indicaría que sí; lo cierto es que el éxito de esta producción, además de la trama, no se hubiera logrado si es que no habrían convocado a los actores idóneos para interpretar a los diversos personajes que aparecen.

Entre los histriones que se han ganado el aplauso del público se encuentra Manuel Masalva, quien da vida a Ramón Arellano Félix, personaje que tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo entra en una etapa más sobresaliente junto a su familia, con la que conforma el cártel de Tijuana.

Debido al impacto que ha provocado su actuación en el drama criminal, creado y producido por Carlo Bernard y Doug Miro, te contamos todo lo que debes saber de este actor.

Tras la caída del 'Jefe de jefes', Ramón Arellano Félix y su familia tienen una etapa más sobresaliente en "Narcos: México" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES MANUEL MASALVA, RAMÓN ARELLANO FÉLIX EN “NARCOS: MÉXICO”?

Manuel Masalva es el actor que ha interpretado a Ramón Arellano Félix a lo largo de las tres temporadas de la serie “Narcos: México”. “Fueron poco más de tres años de un trabajo divertido, respetuoso y muy enriquecedor, el elenco que conforma ‘Narcos’ es un elenco inspirador y yo, como actor joven, me tocó estar en el papel de esponja: absorber todo lo que pude de compañeros”, dijo en una entrevista a SDPnoticias.

PASIÓN POR LA MÚSICA Y TAMBIÉN POR LA ACTUACIÓN

Antes de convertirse en actor, Manuel Masalva estudió música durante cinco años, pues era lo que le apasionaba, pero cuando conoció al mundo de la actuación se dio cuenta que también este le fascinaba, por lo que se adentró más en él.

“Nunca me ha dejado de encantar la música y me ha aportado muchísimas herramientas que uso también en la actuación. La misma vida me fue abriendo estas oportunidades (…) y uno nunca sabe cómo van a salir las cosas; entonces, he seguido las señales de la vida y me he enamorado de la actuación y no la pienso dejar nunca más. Tampoco a la música, pero para hacer un disco es un trabajo más íntimo, siempre lo he visto más para mí”, señaló a People en español.

Al actor le encanta tocar la guitarra, pues su otra pasión es la música (Foto: Manuel Masalva / Instagram)

ESTUDIOS

El actor, músico y cantante egresó del Centro de Educación Artística de Televisa y de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico.

TRABAJOS EN TELEVISIÓN

Masalva actuó en “Mi corazón es tuyo”, “Yago” y “Love Divina”, esta última es una serie que se transmitió en México, Argentina e Italia.

Una imagen de julio de 2019, donde el actor manda buenas vibras a sus seguidores, tal como escribió en la leyenda (Foto: Manuel Masalva / Instagram)

ENCARNÓ A PERSONAJES REALES

Manuel Masalva dio a conocer que hasta el momento en su carrera ha encarnado a dos personajes reales:

Luis Enrique Guzmán en “La Guzmán”, la bioserie de Alejandra Guzmán, con quien tuvo contacto para preparar el personaje.

Ramón Arellano Félix en “Narcos: México”, del que aprendió mediante libros e información en diversos textos e informes.

De su participación en la narcoserie, el histrión dijo: “(…) Tuve la oportunidad de ir creciendo como actor y también como persona, como Manuel. Estoy súper, súper feliz. Para mí, ‘Narcos’ siempre será una cosa muy importante, es [el proyecto] que me ha terminado de enseñar. Fue como hacer otra carrera, una maestría (…). Nunca dejen de perseguir sus sueños, a pesar de las adversidades”, manifestó a People en español.

Manuel Masalva llegando al estreno de la temporada 1 de "Narcos: México" de Netflix en Los Ángeles, California el 14 de noviembre de 2018 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿TIENE PAREJA?

Actualmente, Manuel Masalva tiene una relación con la también actriz Carolina Miranda, conocida principalmente por su papel de Vicenta Acero ‘La Coyote’, en la serie de Telemundo “Señora Acero” y Elisa Lazcano en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”.

En sus redes sociales comparte fotos junto a su amada, a la que dedica tiernas palabras y ella también le corresponde con el mismo cariño.

El actor junto a su pareja, disfrutando de un día juntos (Foto: Manuel Masalva / Instagram)

REDES SOCIALES

El histrión es muy activo en sus redes sociales, donde publica fotos y videos de su vida personal y sus proyectos. Solamente en su cuenta de Instagram tiene más 110 mil seguidores.

Aquí, además de mencionar que se dedica a la actuación, también deja notar que está preocupado por el medio ambiente, ya que puso la frase: “Cuidemos el mundo entero”.