Michelle Salas, hija primogénita del cantante Luis Miguel, ha expresado su molestia por el tratamiento que se le dio a su personaje en la serie biografica de Netlfix sobre su padre.

Pocos días después de haberse estrenado el episodio final de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la joven sorprendió con un extenso mensaje que publicó en sus Stories de Instagram, en el que califica a la serie de “irrespetuosa y desafortunada”, y la acusa de “sexualizar su imagen”

“Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean”, comienza diciendo Michelle.

“Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso, que es algo que a veces me cuesta trabajo”, agregó.

En su mensaje menciona que lo que escribió es algo que le cuesta trabajo expresar, ya que no es un tema laboral, sino de su vida personal, su familia, su infancia y su vida íntima.

“Me cuesta trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal. Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, continúo.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel enfatizó que ella no dio consentimiento que su imagen e historia se utilizaran “mucho menos sin su consentimiento”. “No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia”, añadió.

Tras ello, la modelo señaló que le parecía “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Recordemos que en el último capítulo de la serie se habló de la relación amorosa que tuvo presuntamente Michelle Salas con Alejandro Asensi, el exrepresentante de su papá y también su mejor amigo.

Finalmente, la joven señaló a sus seguidores que se atreve a expresarles su sentir “porque creo que debo hacerlo y no por mi solamente. Ninguna persona debe en ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”.

