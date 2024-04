¡El rencor y conflicto quedó en el pasado! Así lo muestra Michelle Salas, quien decidió compartir una fotografía al lado de su padre Luis Miguel; la imagen subida a redes sociales desató la locura de los seguidores de la muchacha. En ella, se ve a ‘El Sol de México’ sentado dentro de un avión privado, mientras la influencer está sobre su regazo, ambos lucen sonrientes y tienen una copa de vino en la mano. Si bien, aquí se ve que limaron asperezas, no siempre fue así. A continuación, la historia detrás de su reconciliación.

Cabe mencionar que esta imagen se da después del cumpleaños número 54 del cantante, celebrada el 19 de abril de 2024 en Las Vegas, donde estuvo presente su hija y su esposo Danilo Díaz; además de Alejandro Basteri, hermano del cantante, y su novia Mariana Otero. “El rey junto a su princesa. Una foto que dice más que mil palabras”, “Tenía un día muy jodido, pero esta foto me ha dado una emoción tan grande, que lo entendí todo: la vida es tan corta que disfrutarse es la mejor elección que habéis podido hacer”, “La foto que esperábamos”, “Me has hecho llorar Micha”, “Me desmayo. Wow, amor del bueno”, “De todas las fotos de Luis Miguel, sin duda alguna esta es y será la más bella”, fueron algunos comentarios.

La fotografías que subió la hija de Stephanie Salas a las redes sociales y emocionó a sus miles de seguidores (Foto: Michelle Salas / Instagram)

LA HISTORIA DE LA RECONCILIACIÓN DE MICHELLE SALAS Y LUIS MIGUEL

Para dar a conocer la historia de la reconciliación de estas celebridades, primero debemos retroceder en el tiempo, exactamente cuando llegó a la vida Michelle, el 13 de junio de 1989, fruto de la relación del artista con Stephanie Salas, quien había anunciado el nacimiento de su hija. En aquel momento, Luis Miguel decidió no hacerse cargo de su niña, dejando con todas las obligaciones a la cantante y actriz mexicana que recibió el respaldo de toda su familia; en pocas palabras, se convirtió en madre soltera.

Aquella niña creció y cuando tenía 17 años dio una entrevista a la revista Quién para contar cómo se había enterado de que era hija del famoso intérprete. “Creo que tenía como tres años, de la edad exacta no me acuerdo. Mi mamá me lo dijo cuando consideró que ya tenía conciencia para comprender las cosas. Fue raro, pero a la vez entendí que tarde o temprano debía saberlo. De chiquita no lo asimilas, por eso cuando me decían: ‘Vas a ir a casa de tu papá’ o ‘mira lo que te mandó’, me parecía padre”, señaló.

Asimismo, se refirió al hecho que aún no la había reconocido: “Él me ha visto. ¡Claro que me ha visto! Claro que sabe que existo (…). Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones. Que me diga qué pasó y ya”.

No fue hasta que la joven cumplió la mayoría de edad, que el intérprete de “Culpable o no” decidió reconocerla como su hija. Esto ocurrió en 2007.

Tras ello tenían una relación cordial y más cercana, pero cambió completamente cuando salió la serie biográfica de Luis Miguel, pues en ella su madre y Michelle no quedaban bien.

Poco a poco los lazos comenzaron a unirse otra vez, algo que se comprobó con el enlace matrimonial de la hija de Stephanie con Danilo Díaz en octubre de 2023, en la Toscana, en Italia, hasta donde llegó ‘El Sol de México’ acompañado de su novia Paloma Cuevas. Con esto demostraban que padre e hija estaban muy unidos en este evento especial.

Después de ello, Michelle Salas no dejaba ninguna duda de la reconciliación con su padre cuando decidió publicar una fotografía en su cuenta de Instagram la noche del 22 de abril. A pesar de que no tenía ninguna descripción, la imagen hablaba por sí sola.